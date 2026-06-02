Συνταγματική Αναθεώρηση: Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ- Τι αναφέρει

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/06), στη Βουλή, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η γαλάζια πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος περιλαμβάνει, όπως είχε ήδη προαναγγελθεί, εισήγηση για αλλαγές στο άρθρο 86 (τον περίφημο νόμο περί ευθύνης υπουργών) και τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Αλλά και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ και την ουσιαστική κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο (άρθρο 103 του Συντάγματος) μέσω της σύνδεσης της με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΝΔ προτείνει επίσης την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα και οι ψηφοφόροι στο εσωτερικό να ασκούν το εκλογικό τους δικαιωμα και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές επιστολικά. Καθώς και αλλαγές στο άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει πως απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού δασών και δασικών εκτάσεων.

Σημειωτέον ότι ο πρωθυπουργός προαναγγέλοντας την κατάθεση της γαλάζιας πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση κάλεσε “όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν όπως σήμερα”. Μήνυμα το οποίο αφορά κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε το Μαξίμου εξαρχής φιλοδοξούσε ιδίως με την πρόταση αναθεώρησης των άρθρων 16 (ιδιωτικά ΑΕΙ) και 103 (μονιμότητα στο δημόσιο) να πιέσει ή και να διχάσει το ΠΑΣΟΚ.

Το επόμενο βήμα ανήκει στη Διάσκεψη των Προέδρων που θα καλέσει την Πέμπτη (04/06) τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός τριών ημερών τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή η οποία και θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων.

Ακολούθως, σε ειδική συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα, η Ολομέλεια του σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το «πράσινο» φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση της ΝΔ