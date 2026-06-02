Πάτρα: Συνελήφθη στην Καρόλου ο ανήλικος με το δρεπάνι

Άμεση η επέμβαση της αστυνομίας
Συμπλοκή μεταξύ ατόμων Ρομά σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην οδό Νόρμαν, στην Πάτρα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα δρεπάνι. Ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, στην οδό Καρόλου, έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης της αστυνομίας, ωστόσο το αντικείμενο που κρατούσε δεν έχει ακόμα βρεθεί.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στην περιοχή προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.
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