Pulse: Δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα 27 με 31 Μαΐου, σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου
Το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομματικών σχηματισμών από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, σκιαγραφεί η δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.
Η έρευνα της Pulse διενεργήθηκε το διάστημα 27 με 31 Μαΐου, σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.
Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, το κόμμα Τσίπρα «γράφει» 15,5%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση με 11,5%, με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού. Δύο μονάδες είναι και οι απώλειες της Ελληνικής Λύσης (6,5% στην εκτίμηση ψήφου από 9%, σε σχέση με την έρευνα της Pulse των αρχών Μαΐου) ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει τρεις μονάδες (5% στην εκτίμηση ψήφου από 9% στην προηγούμενη έρευνα).
Περιορισμένες είναι οι απώλειες του ΚΚΕ - χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου και είναι στην πέμπτη θέση πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με 7% στην εκτίμηση ψήφου. Η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25, που καταγράφουν σταθερά ποσοστά και κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή.
Για τις κυβερνητικές συνεργασίες
Στο 54% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων της ΝΔ που δηλώνουν ότι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνον αν είναι αυτοδύναμο. Το 37% αναφέρει ότι για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει απαραιτήτως η ΝΔ να είναι ο ισχυρός εταίρος και μόλις το 6% αποδέχεται να μην είναι η ΝΔ ο ισχυρός εταίρος στο κυβερνητικό σχήμα.
Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ το ποσοστό εκείνων που δέχονται την κυβερνητική συμμετοχή ακόμα και χωρίς το κόμμα τους να είναι ο ισχυρός εταίρος φτάνει στο 20%, στο κόμμα Τσίπρα στο 29% και στην Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού στο 34%.
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