Pulse: Δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομματικών σχηματισμών από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, σκιαγραφεί η δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η έρευνα της Pulse διενεργήθηκε το διάστημα 27 με 31 Μαΐου, σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, το κόμμα Τσίπρα «γράφει» 15,5%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση με 11,5%, με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού. Δύο μονάδες είναι και οι απώλειες της Ελληνικής Λύσης (6,5% στην εκτίμηση ψήφου από 9%, σε σχέση με την έρευνα της Pulse των αρχών Μαΐου) ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει τρεις μονάδες (5% στην εκτίμηση ψήφου από 9% στην προηγούμενη έρευνα).

Περιορισμένες είναι οι απώλειες του ΚΚΕ - χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου και είναι στην πέμπτη θέση πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με 7% στην εκτίμηση ψήφου. Η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25, που καταγράφουν σταθερά ποσοστά και κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή.

Για τις κυβερνητικές συνεργασίες

Στο 54% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων της ΝΔ που δηλώνουν ότι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνον αν είναι αυτοδύναμο. Το 37% αναφέρει ότι για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει απαραιτήτως η ΝΔ να είναι ο ισχυρός εταίρος και μόλις το 6% αποδέχεται να μην είναι η ΝΔ ο ισχυρός εταίρος στο κυβερνητικό σχήμα.

Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ το ποσοστό εκείνων που δέχονται την κυβερνητική συμμετοχή ακόμα και χωρίς το κόμμα τους να είναι ο ισχυρός εταίρος φτάνει στο 20%, στο κόμμα Τσίπρα στο 29% και στην Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού στο 34%.