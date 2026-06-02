Η Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" αποχαιρετά τον Πατρινό ποιητή Δημήτρη Δασκαλόπουλο

Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» με ανακοίνωση της, εκφράζει την απέραντη θλίψη της για την απώλεια του ποιητή, κριτικού της λογοτεχνίας και δοκιμιογράφου Δημήτρη Δασκαλόπουλου.

Γεννημένος στην Πάτρα το 1939, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Από το 1981 έως το 1992 ήταν υπεύθυνος του Τμήματος Εκδόσεων και του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας. Κατά την περίοδο 1992-1996, διετέλεσε διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Τράπεζας, και, κατά το διάστημα 2000-2004, υπήρξε αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Έχει τιμηθεί για το σύνολο του έργου του από την Ακαδημία Αθηνών (2016), έχει λάβει το Μεγάλο Βραβείο του περιοδικού Ο Αναγνώστης (2021), το Βραβείο Jean Moreas (2023) και, πρόσφατα, το ειδικό «Βραβείο Καβάφη» (2026).

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος διατηρούσε στενές σχέσεις με τη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς και παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το έργο της. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εκλιπών είχε αποδεχθεί την πρόταση να συμμετάσχει στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί, με την συνεργασία του ΕΑΤΤ (Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών), στις 17 Ιουνίου 2026, αφιερωμένη στον «εντεταλμένο» των γραμμάτων Γιώργο Κατσίμπαλη, όπως είναι και ο τίτλος της. Ο τελευταίος υπήρξε ένα απ’ τα πολλά αντικείμενα επίμονης μελετητικής απασχόλησης του εκλιπόντος.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος είχε συμφωνήσει να βρίσκεται μεταξύ των ομιλητών, όμως, η ασθένεια του και η τραγική της εξέλιξη στάθηκε εμπόδιο στην εκπλήρωση της επιθυμίας του.

Αναμφίβολα υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τα ελληνικά γράμματα, αφήνοντας πολύτιμη κληρονομιά τόσο στην ποίηση όσο και στην βιβλιογραφική έρευνα. Το έργο και η παρουσία του κατέχουν ξεχωριστή θέση στις σύγχρονες ανθρωπιστικές σπουδές.

Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» επιφυλάσσεται όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της, να τιμήσει, με τρόπο αντάξιο της προσφοράς του, την προσωπικότητα και το έργο του Πατρινού ποιητή και βιβλιογράφου, θεωρώντας ότι η πνευματική του παρακαταθήκη θα συνεχίσει να ακτινοβολεί στη γενέτειρά του.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος είχε γεννηθεί στην Πάτρα, στις 6 Δεκεμβρίου 1939 και απεβίωσε στην Αθήνα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026.