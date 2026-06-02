Πάτρα: Στο μικροσκόπιο τα έργα που χρονίζουν και τα μέτρα ασφαλείας μετά το δυστύχημα με θύματα πατέρα και γιο

Ερωτηματικά σε σχέση με τα υπό εκτέλεση έργα και τις σημάνσεις τους έχουν προκληθεί με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο, με πατέρα και γιο, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος».

Και αυτό, καθώς η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Οι εργασίες συντήρησης της γέφυρας

Κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν το σημείο, που έγινε το θανατηφόρο τροχαίο, ιδιαίτερα δύσκολο, επισημαίνοντας ότι έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά ατυχήματα. Όπως αναφέρουν, το οδόστρωμα έχει έντονη κλίση και το πέρασμα στενεύει απότομα, ενώ τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την ορατότητα και την κυκλοφορία.

«Η Περιφέρεια δεν έχει την ευθύνη ελέγχου της σήμανσης στον αυτοκινητόδρομο και γενικά στον συγκεκριμένο δρόμο. Είναι ευθύνη της Κοινοπραξίας» λέει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, μιλώντας στο thebest.gr, ενώ αναφερόμενος, στις εργασίες συντήρησης της γέφυρας της Ολυμπίας Οδού, όπου σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, ο Χαράλαμπος Μπονάνος, λέει χαρακτηριστικά: «είχαμε εκφράσει εδώ και καιρό τις ανησυχίες μας για το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων».

Όπως, επισημαίνει, από την ενημέρωση που είχε λάβει από την Ολυμπία Οδό, «πρόκειται για βαριά συντήρηση σε συνολικά 25 γέφυρες στο τμήμα Αθήνα- Πάτρα. Η φύση των εργασιών ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, όπως μας είπαν, προέκυψαν πρόσθετα τεχνικά ζητήματα που δεν είχαν προβλεφθεί εξαρχής, ενώ υπήρξαν και καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι οι εργασίες στο ρεύμα προς την Πάτρα «ξεκίνησαν το 2019 και ολοκληρώθηκαν πέρυσι, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησαν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου και έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Η γέφυρα, σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία έως το τέλος Ιουλίου».