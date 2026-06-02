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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 63

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΦΩΚΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΤΑ, ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΒΑΣ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΞΥΠΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΛΑΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΛΕΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΕΛΠΙΔΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ)

ΕΤΩΝ 86

Θανόντα , κηδεύουμε την Τετάρτη 3/6/2026 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ & ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΕΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΤΑΡΣΙΤΣΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΚΑΤΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΠΑΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΝΗ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  3 ΙΟΥΝΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΓΙΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

{ΚΑΡΓΑ}

ΕΤΩΝ: 73

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 3-6-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Οβρυάς Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Οβρυάς}.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Ευγενία & Βασίλειος Πέτσας,

Παναγιώτης & Ελένη Δημοπούλου,

Ανδρέας & Ευανθία Δημοπούλου,

Μαρία & Μιχάλης Μαθωναίος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥΣ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΩΝ.  ΓΚΕΚΑ

ΕΤΩΝ 52

ΗΛΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΓΚΕΚΑ

ΕΤΩΝ 17

ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ & ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ & ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΕΛΕΟΝΩΡΑ – ΑΛΙΚΗ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ & ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΚΩΝ. ΓΚΕΚΑ,

ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ &  ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΤΑΣΙΑ & ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΟΥΡΤΗΣ,

ΑΡΕΤΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΙΟΣ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΝΙΚ. 

ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 97 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ). 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΠΑΡΑΚΕΝΤΕ, 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΠΡΑΞΙΘΕΑ ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ, 

ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, 

ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 69 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΕΛΕΝΗ 

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 63 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΦΩΚΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΓΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΡΓΥΡΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΛΤ. 

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ 

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΔΟΞΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΗ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 58)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/06/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΕΛΙΤΑ, ΜΑΙΡΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037

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Καλαμάτα: Ο καθ’ ομολογία δράστης της γυναικοκτονίας επιμένει στην εκδοχή της άμυνας- Ανοιχτό το ενδεχόμενο νάρκωσης των παιδιών

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