Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΦΩΚΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΤΑ, ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΒΑΣ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΞΥΠΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΛΑΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΛΕΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΕΛΠΙΔΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ)
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα , κηδεύουμε την Τετάρτη 3/6/2026 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ & ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΕΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΤΑΡΣΙΤΣΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΚΑΤΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΠΑΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΝΗ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΓΙΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
{ΚΑΡΓΑ}
ΕΤΩΝ: 73
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 3-6-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Οβρυάς Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Οβρυάς}.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευγενία & Βασίλειος Πέτσας,
Παναγιώτης & Ελένη Δημοπούλου,
Ανδρέας & Ευανθία Δημοπούλου,
Μαρία & Μιχάλης Μαθωναίος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΕΚΑ
ΕΤΩΝ 52
ΗΛΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΓΚΕΚΑ
ΕΤΩΝ 17
ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ & ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ & ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΕΛΕΟΝΩΡΑ – ΑΛΙΚΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ & ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΚΩΝ. ΓΚΕΚΑ,
ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ & ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΤΑΣΙΑ & ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΟΥΡΤΗΣ,
ΑΡΕΤΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΝΙΚ.
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΠΑΡΑΚΕΝΤΕ,
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΡΑΞΙΘΕΑ ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ,
ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΑΡΑΤΖΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ,
ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΦΩΚΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΓΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΡΓΥΡΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΛΤ.
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΗ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 58)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/06/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΕΛΙΤΑ, ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037
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Καλαμάτα: Ο καθ’ ομολογία δράστης της γυναικοκτονίας επιμένει στην εκδοχή της άμυνας- Ανοιχτό το ενδεχόμενο νάρκωσης των παιδιών
Πάτρα: Έρχεται ο Στέφανος Ξενάκης με το νέο του βιβλίο «Το λεξικό της ζωής σου»
Μάριος Οικονόμου: «Ράγισαν» καρδιές στο τελευταίο αντίο- ΦΩΤΟ
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