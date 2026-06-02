Πάτρα: Έρχεται ο Στέφανος Ξενάκης με το νέο του βιβλίο «Το λεξικό της ζωής σου»

Το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου «Γωνιά του Βιβλίου» και οι Εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν το Πατρινό αναγνωστικό κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη, με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου» που θα γίνει την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 στις 19.30.

Σε μια όμορφη συνάντηση με επίκεντρο το βιβλίο και την ανάγνωση, ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης θα παρουσιάσει το νέο του συγγραφικό πόνημα και θα συζητήσει με το κοινό γύρω από τα θέματα που πραγματεύεται. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και υπογραφή αντιτύπων του βιβλίου από τον συγγραφέα.

Την Τρίτη 9/6/2026 στις 19:30 στο Gallery “ΩΔΕΙΟ” του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού “Κωστής Παλαμάς” στην Π.Π. Γερμανού 30, στην Πάτρα.

Περιγραφή

Θα προσλάμβανες ποτέ υδραυλικό να κάνει δουλειά ηλεκτρολόγου;

Θα έβαζες λάθος προορισμό στο GPS σου;

Θα φορούσες δύο νούμερα μικρότερο παντελόνι;

Γιατί το κάνεις με τις λέξεις σου;

Γιατί χρησιμοποιείς λάθος λέξεις;

Γιατί φοράς λέξεις που σε πνίγουν;

Οι λέξεις είναι το ύφασμα από το οποίο είναι φτιαγμένες οι σκέψεις και τα συναισθήματά σου.

Οι λέξεις δεν αποτυπώνουν αυτό που λες.

Το δημιουργούν.

Μέσα στο βιβλίο αυτό, θα βρεις οδηγίες για το πώς να μαγειρέψεις ή πώς να αποφύγεις κάποιες λέξεις.

Βλέπεις, κάποιες είναι σαν τη ζάχαρη και δεν κάνουν καλό.

Κάποιες άλλες είναι σαν τα φρούτα και τα λαχανικά, γεμάτες βιταμίνες.

Θες ιδανικά να συνοδεύουν κάθε σου γεύμα.

Πόσο μπορεί να απέχει η κόλαση από τον παράδεισο;

Μια λέξη.

Ο Στέφανος Ξενάκης που έχει ξαναέρθει στην Πάτρα για παρουσίαση βιβλίου του κατά το παρεκθόν, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο) και έκανε MBA στο Manchester Business School. Εργάστηκε ως στέλεχος και επιχειρηματίας στον χώρο της διαφήμισης από το 1993 έως το 2015.

Από το 2015, ασχολείται με το πάθος του, την προσωπική εξέλιξη, την οποία υπηρετεί με τα βιβλία και τις ομιλίες του. Είναι συγγραφέας 6 βιβλίων: Το Δώρο, Κάπταιν, Το Δώρο2, Ναι, 8 Μέρες Μέσα, Οι Δυο Μας. Το πρώτο βιβλίο του, "Το Δώρο", κυκλοφορεί σε 32 γλώσσες και 36 χώρες και πλησιάζει το ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Είναι περήφανος πατέρας δύο κοριτσιών 14 και 17 ετών.