Έκθεση έργων των μελών του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς», στη Ν. Υόρκη

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» και του Κέντρου Πολιτισμού – Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς» στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πλαίσιο των διεθνών πολιτιστικών δράσεων τους.

Την Τρίτη 2/6/2026 στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης έργων των μελών του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς». Η συγκεκριμένη έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 7/6/2026.

Η διοργάνωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκδηλώσεων που προάγουν τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και την αναβίωση της Αρχαίας Ελληνικής εκεχειρίας, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Λος Άντζελες 2028», με αναφορά στο έργο του Κωστή Παλαμά, στιχουργού του Ολυμπιακού Ύμνου. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, με τη στήριξη της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής

Αμερικής.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες:

Αντωνακοπούλου Κατερίνα

Αποστολόπουλος Γεράσιμος

Αρταβάνης Κωνσταντίνος

Γιάχου Γεωργία

Θεανίδης Βασίλης

Θεοδωρόπουλος Βασίλης

Κανελάκης Γιώργος

Καραβασίλη Φωτεινή

Κλώνης Θεοφάνης

Κυριακοπούλου Αργυρή

Μαυροθαλασσίτη Νικολίτσα

Παπαλεξάτος Λευτέρης

Παπαρηγοπούλου Αγγελική

Παρδαλάκης Κωνσταντίνος

Τσόντζορα Βασιλική

Στεργιοπούλου Μαρία

Χρύσανθος.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τις Ελληνικές Κοινότητες της Αμερικής για την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξή τους στην υλοποίηση των εκδηλώσεων.

•Σύλλογος Πατρινών Νέας Υόρκης «Κωστής Παλαμάς»

•Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο

•Διεθνής Ολυμπιακή Πρωτοβουλία.