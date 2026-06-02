Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Έκθεση έργων των μελών του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς», στη Ν. Υόρκη

Έκθεση έργων των μελών του Συλλόγου Καλώ...

Συμμετέχουν 17 εικαστικοί δημιουργοί - Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 7/6/2026

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» και του Κέντρου Πολιτισμού – Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς» στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πλαίσιο των διεθνών πολιτιστικών δράσεων τους.

Την Τρίτη 2/6/2026 στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης έργων των μελών του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς». Η συγκεκριμένη έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 7/6/2026.

Η διοργάνωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκδηλώσεων που προάγουν τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και την αναβίωση της Αρχαίας Ελληνικής εκεχειρίας, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Λος Άντζελες 2028», με αναφορά στο έργο του Κωστή Παλαμά, στιχουργού του Ολυμπιακού Ύμνου. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, με τη στήριξη της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής
Αμερικής.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες:

Αντωνακοπούλου Κατερίνα
Αποστολόπουλος Γεράσιμος
Αρταβάνης Κωνσταντίνος
Γιάχου Γεωργία
Θεανίδης Βασίλης
Θεοδωρόπουλος Βασίλης
Κανελάκης Γιώργος
Καραβασίλη Φωτεινή
Κλώνης Θεοφάνης
Κυριακοπούλου Αργυρή
Μαυροθαλασσίτη Νικολίτσα
Παπαλεξάτος Λευτέρης
Παπαρηγοπούλου Αγγελική
Παρδαλάκης Κωνσταντίνος
Τσόντζορα Βασιλική
Στεργιοπούλου Μαρία
Χρύσανθος.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τις Ελληνικές Κοινότητες της Αμερικής για την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξή τους στην υλοποίηση των εκδηλώσεων.
•Σύλλογος Πατρινών Νέας Υόρκης «Κωστής Παλαμάς»
•Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο
•Διεθνής Ολυμπιακή Πρωτοβουλία.

Έργο του Κωνσταντίνου Αρταβάνη.

Έργο του Κωνσταντίνου Αρταβάνη.

Νικολίτσα Μαυροθαλασσίτη.

Νικολίτσα Μαυροθαλασσίτη.

Χρύσανθος.

Χρύσανθος.

Γεωργία Γιάχου.

Γεωργία Γιάχου.

Γεράσιμος Αποστολόπουλος.

Γεράσιμος Αποστολόπουλος.

Κατερίνα Αντωνακοπούλου.

Κατερίνα Αντωνακοπούλου.

Λευτέρης Παπαλεξάτος.

Λευτέρης Παπαλεξάτος.

Βασιλική Τσόντζορα.

Βασιλική Τσόντζορα.

Αγγελική Παπαρηγοπούλου.

Αγγελική Παπαρηγοπούλου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Μάριος Οικονόμου: «Ράγισαν» καρδιές στο τελευταίο αντίο- ΦΩΤΟ

Καλαμάτα: Ο καθ’ ομολογία δράστης της γυναικοκτονίας επιμένει στην εκδοχή της άμυνας- Ανοιχτό το ενδεχόμενο νάρκωσης των παιδιών

"Μέμα Σταθοπούλου, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό": Μία συναρπαστική βιογραφία μίας αλλοτινής δόξας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νέα Υόρκη Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλλογος Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» Έκθεση Ζωγραφικής
Culture
Εκδηλώσεις
[" \u039d\u03ad\u03b1 \u03a5\u03cc\u03c1\u03ba\u03b7","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2 \u039a\u03b1\u03bb\u03ce\u03bd \u03a4\u03b5\u03c7\u03bd\u03ce\u03bd \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2 \u00ab\u039a\u03c9\u03c3\u03c4\u03ae\u03c2 \u03a0\u03b1\u03bb\u03b1\u03bc\u03ac\u03c2\u00bb"," \u0388\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u0396\u03c9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2"]
833203
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Culture