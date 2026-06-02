Καλαμάτα: Ο καθ’ ομολογία δράστης της γυναικοκτονίας επιμένει στην εκδοχή της άμυνας- Ανοιχτό το ενδεχόμενο νάρκωσης των παιδιών

Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες στην υπόθεση γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε σαράντα πέντε μαχαιριές ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα.
Ο 41χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε όμως πως ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του να κρατάει μαχαίρι και κατά τη διάρκεια πάλης μαζί της, της πήρε το μαχαίρι και την χτύπησε.
Οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν αποδεκτοί από τους αστυνομικούς, καθώς ο ίδιος δεν έφερε αμυντικά τραύματα, παρά μόνο μια εκδορά στο δάχτυλο που δεν παραπέμπει σε άμυνα, αλλά στη μανία με την οποία χτυπούσε το θύμα, όπως επισημαίνουν έμπειροι αστυνομικοί. Θεωρούν ότι ο δράστης τοποθέτησε το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της συζύγου του για να ενισχύσει το αφήγημα της άμυνας, όμως το θύμα ήταν δεξιόχειρας.
Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται στις δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, οι οποίες είχαν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς να κοιμούνται στο δωμάτιό τους χωρίς να έχουν δει ή ακούσει οτιδήποτε.
Κατά πάγια τακτική και βάση πρωτοκόλλου οι γιατροί στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας όπου έχουν μεταφερθεί και παραμένουν τα παιδιά, προχώρησαν σε αιματολογική εξέταση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν ναρκωθεί με υπνωτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Σημειώνεται ότι τα κοριτσάκια δεν ξύπνησαν ούτε κατά τον έντονο διαπληκτισμό ούτε κατά τη δολοφονία και ότι επακολούθησε.
Ο χώρος της κρεβατοκάμαρας των γονέων εμφάνιζε έντονη εικόνα πάλης, ενώ κατασχέθηκε και ένα κουτί με ηρεμιστικά που βρέθηκε στο σπίτι.
Οι Αρχές δεν είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για την συγκεκριμένη οικογένεια, όμως ο δράστης φέρεται να ζήλευε πολύ τη σύζυγό του και το τελευταίο διάστημα οι τσακωμοί τους ήταν έντονοι και γίνονταν αντιληπτοί από την γειτονιά.
Στον εισαγγελέα ο 41χρονος
Υπό άκρα μυστικότητα και αυστηρά μέτρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (02/06) η μεταγωγή του καθ’ ομολογία συζυγοκτόνου στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για περίπου δύο ώρες.
Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την άσκηση της δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και το νόμο περί όπλων σε βάρος του και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στο ανακριτή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικηγόρος του 41χρονου εμμένει στη δήλωση περί αμυντικής στάσης, ισχυρίζεται δηλαδή ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση και στη συνέχεια πήρε το μαχαίρι από τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να της επιφέρει τα θανάσιμα τραύματα. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός φαίνεται να καταρρίπτεται από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία η γυναίκα ήταν κατακρεουργημένη.
Ο 41χρονος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα και πάλι το μεσημέρι της Πέμπτης, προκειμένου να απολογηθεί. Εν τω μεταξύ ο δικηγόρος του ζήτησε να σταματήσουν τα λαϊκά δικαστήρια και να μην ακούγονται ανακρίβειες.
Την ίδια ώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας, παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας και σύμφωνα με πληροφορίες η αδελφή του θύματος έχει αιτηθεί να αναλάβει την επιμέλειά τους.
Τέλος, στο σχολείο που παρακολουθούν τα παιδιά, βρέθηκαν την Τρίτη κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι προκειμένου να μιλήσουν σε γονείς των συμμαθητών τους, για το πως θα διαχειριστούν την κατάσταση.
