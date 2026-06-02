Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2026: Το «jazz & more» ξεκινά την Τετάρτη 3/6 στη Μαιζώνος, στο παλαιό Δημαρχείο

H μουσική που εκφράζει με τον πιο άμεσο τρόπο χαρές, λύπες και όνειρα, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν έχει όρια και δεν γνωρίζει σύνορα, από την Τετάρτη 3 Ιουνίου και για πέντε ημέρες κάνει στάση στην Πάτρα.

Η πόλη στο πλαίσιο της ενότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ, «jazz & more», μετατρέπεται σε μουσική σκηνή και βήμα για τους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής jazz. Ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως προάγγελος των τριών κυρίων συναυλιών.

Η αυλαία της ενότητας όπως ήδη έχουμε γράψει, ανοίγει στις 9.30 το βράδυ της Τετάρτης στον πεζόδρομο της Μαιζώνος στο ύψος του παλαιού δημαρχείου, με το γκρουπ "100% organic" και το round town, να λειτουργούν ως προάγγελος των 3 κυρίων συναυλιών και ως κίνηση προς την πόλη.

Το group με επιρροές από jazz, soul και funk, παρουσιάζει έναν ζωντανό οργανικό ήχο, όπου ο αυτοσχεδιασµός και το groove συναντούν την σύγχρονη jazz αισθητική. Τo σχήμα απαρτίζουν η Αµαλία Παύλου στη φωνή, ο Παναγιώτης Ʃµαρνάκης στο organ, ο Γιώργος Μουστάκας στην κιθάρα, και ο Δηµήτρης Κοντός στα τύµπανα.

Η πρώτη ημέρα της ενότητας "jazz & more" θα κλείσει με την εμφάνιση στις 10.45 το βράδυ στο θέατρο «Αγορά» (Καραϊσκάκη 149), με το group «Kaki Melissa Trio». Το τρίο έχει επιρροές από ιστορικά piano trio όπως εκείνα των Bill Evans, Keith Jarrett και Brad Mehldau και εστιάζει στον διάλογο και τον αυτοσχεδιασμό, διαμορφώνοντας τον δικό του σύγχρονο jazz ήχο.

Απαρτίζεται από τους Δαμιανό Τσελεντάκη (πιάνο), Ορφέα Κυριακάκη (ντραμς) και Λάμπρο Ψωμά (κοντραμπάσο), Ο πρώτος του δίσκος με τίτλο Pieces, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026

2η ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΘΗΤΑΚΗ QUINTET & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΟ

Το Μυρσίνη Αθητάκη Quintet στις 9.15 το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026 παίρνει τη σκυτάλη και στη διασταύρωση των πεζόδρομων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα σύγχρονης και κλασικής jazz, μέσα από ιδιαίτερες ερμηνείες και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις εμπνευσμένες από σπουδαίες φωνές της σύγχρονης jazz σκηνής, όπως οι Jazzmeia Horn, Gretchen Parlato και Veronica Swift.

Το κουϊντέτο απαρτίζουν η Μυρσίνη Αθητάκη – φωνή (κεντρική φωτ.), και οι Παντελής Πρωτοπαπάς – κιθάρα, Σταύρος Μάνθος – άλτο σαξόφωνο, Χάρης Πεγιάζης – μπάσο και Γιώργος Ποταμιάνος – ντραμς.

Η ημέρα θα κλείσει με το Γιώργος Πανταζόπουλος Trio να εμφανίζεται στις 10.45 το βράδυ στο χώρο του studio krama (στην οδό Ευμήλου 6-8) και να παρουσιάζει νέες συνθέσεις και ενορχηστρώσεις.

Ο μπασίστας και συνθέτης Γιώργος Πανταζόπουλος, απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου και ενεργό μέλος της νεότερης τζαζ σκηνής της Αθήνας, παρουσιάζει στην Πάτρα το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο “Some Things I’ve Never Told You”.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προμήθεια των εισιτηρίων της ενότητας, θα γίνεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα ticketservises.gr, στην ιστοσελίδα της αντιδημαρχίας Πολιτισμού patrasculture.gr (ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ JAZZ&MORE) και σε φυσικά σημεία πώλησης.

Φυσικά σημεία πώλησης: Δισκοπωλείο Joe Records (Καραϊσκάκη 134, Πάτρα, τηλ. 2610.620.673), Βιβλιοπωλείο «Ροδόπουλος» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916).

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: Γενική είσοδος 12.00 €. Άνεργοι, Φοιτητές, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 7.00€.

Επίσης έχει προβλεφθεί και διάθεση - με τη μορφή «πακέτου» - εισιτηρίων εισόδου και για τις τρεις κύριες συναυλίες της ενότητας «jazz&more» στην τιμή των 24.00€.