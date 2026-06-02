Μάριος Οικονόμου: «Ράγισαν» καρδιές στο τελευταίο αντίο- ΦΩΤΟ

Περίπου 24 ώρες αφού άφησε την τελευταία του πνοή πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Μάριου Οικονόμου.

Λίγο πριν κλείσει τα 34 του χρόνια ο άλλοτε διεθνής στόπερ έφυγε από τη ζωή, εννέα ημέρες μετά το μοιραίο ατύχημα του έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», στα Ιωάννινα.

Το απόγευμα της Τρίτης, στις 17:00, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης η εξόδιος ακολουθία του άτυχου πρώην ποδοσφαιριστή, στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα. Φυσικά, οι ελληνικές ομάδες που «υπηρέτησε» στη σπουδαία του καριέρα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός τίμησαν τη μνήμη του.

Μεταξύ άλλων στην κηδεία βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στον Δικέφαλο, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι. Από πλευράς Τίτορμου το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ Μάκης Μπελεβώνης, ο Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι, ο αντιπρόεδρος Θωμάς Σπύρου, ο Λουίτζι Τσενάμο και ο Νίκος Μπαρμπάκης, όπως γράφει το gazzetta.gr.

Από πλευράς Εθνικής στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν ο Γιώργος Τζαβέλλας κι ο Βαγγέλης Μόρας, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι. Επιπρόσθετα το παρών έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.