Πάτρα: Αντικατάσταση φωτιστικών με νέου τύπου led σε πλατείες και δρόμους

Οι εργαζόμενοι του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, συνεχίζουν όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τις εργασίες αντικατάστασης των φωτιστικών με λαμπτήρες νέου τύπου Led, σε όλο και περισσότερα σημεία της Πάτρας, διατηρώντας την παραδοσιακή μορφή των φωτιστικών σωμάτων.

Έτσι, μετά τις πλατείες σε διάφορες περιοχές του Δήμου, προχώρησαν σε αναβάθμιση των φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Ανθούπολης, εκεί όπου δεσπόζει το γλυπτό του Μεμά Καλογηράτου, «Αύρα», βάφτηκαν οι μεταλλικοί ιστοί και αντικαταστάθηκαν οι παλιοί λαμπτήρες στο Θεατράκι της Μαρίνας, τοποθετήθηκαν νέοι λαμπτήρες στο Νότιο Πάρκο, στην πλατεία Κύπρου (κάτω από την Παναχαϊκή), στην πλατεία Ελλήνων Συνθετών, στην πλατεία Αιόλου, στην πλατεία Ρωμανού και στην Γεροκωστοπούλου.