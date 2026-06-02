Κυλλήνη: Φορτηγό προσέκρουσε σε μπαλκόνι και το γκρέμισε

Μια άτυχη στιγμή είχε ο οδηγός ενός φορτηγού ψυγείου, στην περιοχή της Κυλλήνης, το μεσημέρι της Τρίτης.

Ήταν περίπου στη μια, όταν το φορτηγό κατεβαίνοντας από το δρόμο του Κάστρου, προσέκρουσε με το άνω μέρος του και συγκεκριμένα τη μονάδα ψύξης του ψυγείου, σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μπαλκόνι να "σπάσει" και το φορτηγό να ακινητοποιηθεί στο σημείο, καταλήγοντας σχεδόν πάνω στον τοίχο του σπιτιού στο ισόγειο.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς ο τράνταγμα από την πρόσκρουση ήταν αρκετά ισχυρό για να τρομάξει τους περίοικους.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία για την διευθέτηση του συμβάντος, ενώ και το φορτηγό μετά από λίγο απομακρύνθηκε προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του φορτηγού, πέραν του αρχικού σοκ, δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό.