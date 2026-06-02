Το φιλμ τρόμου από την Αυστραλία, "Leviticus" από 18-6 στις Ελληνικές αίθουσες

Το Αυστραλιανής παραγωγής φιλμ με τίτλο "Leviticus" που μας έρχεται από τους παραγωγούς των ταινιών "Talk to Me" και "The Babadook", θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 18 Ιουνίου 2026 σε διανομή από την The Film Group.

Το "Leviticus" σε σκηνοθεσία & σενάριο του Αυστραλού δημιουργού Adrian Chiarella, χαρακτηρίζεται ως ένα καθηλωτικό horror φιλμ, που συνδυάζει τρόμο, ένταση, μυστήριο και ρομαντισμό εξερευνώντας τις πιο βαθιές επιθυμίες και τους σκοτεινούς ανθρώπινους φόβους.

Σε μία μικρή και απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας, δύο έφηβοι, ο Ναΐμ (Τζο Μπερντ) και ο Ράιν (Στέισι Κλάουσεν), πρέπει να ξεφύγουν από μια βίαιη, αόρατη δύναμη, που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο - ο ένας τον άλλον. Το καστ συμπληρώνει η Μία Βασικόβσκα (Only Lovers Left Alive) που υποδύεται τη συναισθηματικά ανώριμη μητέρα του Ναΐμ.

Η ταινία αξίζει να σημειωθεί πως είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Midnight section του 2026 Sundance Film Festival στη Γιούτα και ξεχώρισε ως ‘Critic’s Pick for 2026’ στο Variety.

Βγαίνει στις 18 Ιουνίου και στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αυστραλίας. Επίσης κάνει πρεμιέρα από την εταιρεία NEON στις 19 Ιουνίου 2026 στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής.

Μερικές από τις κριτικές για την ταινία είναι:

“Ένα horror που είναι τόσο τρομακτικό όσο και ρομαντικό.”

“Σε στοιχειώνει και σε συγκλονίζει.”

“Ικανοποιεί την ανάγκη του κοινού για μια έντονη, ανατριχιαστική αίσθηση αγωνίας.”

“Με πολλά scares και στιγμές έντασης και συμβολισμού.”

“Μια πολλά υποσχόμενη νέα φωνή στον χώρο του τρόμου”.

Σκηνοθεσία: Αντριάν Τσιαρέλα.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζο Μπερντ, Στέισι Κλάουσεν, Μία Βασικόβσκα, Γιούεν Λέσλι, Νίκολας Χόουπ, Σάνον Μπέρι, Τζέρεμι Μπλούγιτ.

Είδος: Τρόμου, Ρομαντική, Queer.

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Στο Rotten Tomatoes το "Leviticus" συγκεντρώνει ποσοστό 94%.

Η ταινία αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

