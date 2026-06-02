Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 7-9: Ξανά στον θρόνο του!!

Στο Κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε μάχη με όλη τη σημασία της λέξης, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες και με 7-9 κόντρα στη Βουλιαγμένη επιστρέφει στην κορυφή της Water Polo League Γυναικών.

Ο αγώνας είχε πολύ ένταση, γεγονός που δικαιολογείται από τα πολλά πέναλτι και τις πολλές αποβολές. “Κολώνες” των δύο ομάδων ήταν οι δύο γκολκίπερ, Κοτσιώνη και Σταματοπούλου, οι οποίες καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της αναμέτρησης, ενώ η Μυριοκεφαλιτάκη έβαλε κρίσιμα γκολ, όταν η ομάδα τη χρειαζόταν.

Έντονο πατρινό χρώμα είχε ο τελικος αφού βασική έπαιξε η πατρινή πρώην αθλήρτρια της ΝΕΠ, Ντένια Κουρέτα με 43 γκολ σε 26 ματς φέτος στο πρωτάθλημα, ενώ προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Ντόσκας, πρώην προπονητης του ΝΟΠ.

Μπορεί το πρώτο δεκάλεπτο να μην είχε θέαμα, αλλά ήταν γεμάτο ένταση και πάθος, αντάξιο της κρισιμότητας της αναμέτρησης. Πρωταγωνίστριες ήταν οι δύο τερματοφύλακες, Σταματοπούλου και Κοτσιώνη οι οποίες στην κυριολεξία κατέβασαν ρολά και δέχτηκαν γκολ μόνο από εκτελέσεις πέναλτι.

Το δεύτερο οκτάλεπτο ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά με τις δυο ομάδες να πετυχαίνουν γκολ στις δύο πρώτες επιθέσεις τους. Έπειτα η Βουλιαγμένη πέρασε μπροστά με πέναλτι της Ξενάκη για το 3-2. Στη συνέχεια, η Μυριοκεφαλιτάκη πέτυχε μεγάλο γκολ από απόσταση για το 3-3, γκολ καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης. Η Τζούστρα έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ την ομάδα του Λαιμού, όμως λίγο πριν την εκπνοή η Πλευρίτου έφερε το ματς ξανά στα ίσα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες μπήκαν ξανά “μουδιασμένες” και το 4-4 έμεινε για αρκετή ώρα, μέχρι η Τριχά να ευστοχήσει ξανά από εκτέλεση πέναλτι. Λίγο αργότερα, η καυτή Μυριοκεφαλιτάκη έδωσε αέρα δύο τερμάτων στις ερυθρόλευκες για πρώτη φορά. Η Ξενάκη απάντησε με ωραίο σουτ για το 5-6.

Ο Ολυμπιακός πήρε πρώτη φορά προβάδισμα με τρία τέρματα στο τέταρτο οκτάλεπτο. Η ομάδα της Βουλιαγμένης βρήκε λύση με ωραίο γκολ της Τζούστρα για το 6-8, αλλά η Νίνου μίλησε την κρίσιμη ώρα και πήγε ξανά τη διαφορά στα τρία τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-4, 5-6, 7-9

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα , Σάντα , Τριχά , Άντριους , Σιούτη , Δρακωτού, Νίνου , Πλευρίτου, Τορνάρου , Μυριοκεφαλιτάκη , Κωσνταντοπούλου, Σέκουλιτς , Διρχαλίδου.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη , Καπετοπούλου, Ξενάκη , Φουντωτού, Κρασσά, Τζούστρα , Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν , Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των τελικών της Water Polo League γυναικών

1ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν. (11-11 κ.δ.)

2ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-9

3ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12

4ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9

Με αυτό το τρόπαιο, οι ερυθρόλευκοι έφτασαν τα 346 σε συλλογικό επίπεδο στα ομαδικά αθλήματα.

Η λίστα με τους 346 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 75

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 36

Πόλο Γυναικών: 33

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 14

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι:

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 75 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 40, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 36 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 33 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 16, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 6, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)