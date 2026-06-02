Βρετανία-«Δεν μπορώ να ανασάνω»: Σάλος με τη σύλληψη φοιτητή ενώ ξεψυχούσε

Σοκαριστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για τον θάνατο του 18χρονου στη Βρετανία, καθώς αστυνομικοί τον συνέλαβαν ως ύποπτο, ενώ στην πραγματικότητα είχε πέσει θύμα δολοφονικής επίθεσης

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η στάση της βρετανικής αστυνομίας μετά τον θάνατο 18χρόνου, τον οποίο αντιμετώπισε ως ύποπτος αντί για θύμα της θανατηφόρας επίθεσης που δέχθηκε. Ο φοιτητής Χένρι Νόβακ επαναλάμβανε στους αστυνομικούς «δεν μπορώ να αναπνεύσω» ενώ κειτόταν ετοιμοθάνατος με χειροπέδες, όπως προκύπτει από πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί πάνω τους (bodycams). Ο 18χρονος φοιτητής από το Σαουθάμπτον συνελήφθη αφότου ο δράστης της δολοφονίας του, ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα, είπε ψευδώς στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης με μαχαίρι το 2025 ότι ο ίδιος ήταν θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, με την άδεια της οικογένειας του Νόβακ, ακούγεται ο νεαρός να εκλιπαρεί λέγοντας «με έχουν μαχαιρώσει», με έναν αστυνομικό να του απαντά: «Δεν νομίζω ότι σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε».

Ο Νόβακ έφερε τραύματα από μαχαίρι στα πόδια και ένα θανατηφόρο τραύμα στην καρδιά, που προκλήθηκε από λεπίδα μήκους 21 εκατοστών, όπως σημειώνει το BBC. Ο Ντίγκουα υποστήριξε ότι έφερε το μαχαίρι ως μέρος της σιχικής θρησκευτικής του πίστης. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο χρόνο παραμονής στη φυλακή τα 21 έτη. Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εποπτείας της Αστυνομίας (Independent Office for Police Conduct – IOPC) ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τις ενέργειες της αστυνομίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ αποκάλυψε ότι ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση, ταυτοποιήθηκε λανθασμένα ως εμπλεκόμενος και αναγκάστηκε να μετακομίσει προκειμένου να προστατευθούν ο ίδιος και η οικογένειά του. Παράλληλα, η Γενική Εισαγγελία εξετάζει και την ποινή που επιβλήθηκε στον Ντίγκουα, αφού έλαβε «πολλαπλά αιτήματα» για την επανεξέτασή της στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου υπερβολικά επιεικών ποινών (Unduly Lenient Sentence – ULS). Η οικογένεια του Νόβακ χαρακτήρισε τη μεταχείρισή του από την αστυνομία «απάνθρωπη και εξευτελιστική», ενώ η αστυνομική δύναμη έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη. Ο πατέρας του, Μαρκ Νόβακ, δήλωσε: «Ο Χένρι είπε στους αστυνομικούς εννέα φορές ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τους είπε τέσσερις φορές ότι τον είχαν μαχαιρώσει. Τον έσυραν πάνω στο χαλίκι, του πέρασαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και του φόρεσαν χειροπέδες». Πρόσθεσε ότι η αντίθεση ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν ο γιος του και ο Ντίγκουα ήταν «αβάσταχτη». «Ο Χένρι δεν θα έπρεπε να πεθάνει στους δρόμους του Σαουθάμπτον, ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση», συμπλήρωσε. Οι σοκαριστικές σκηνές που κατέγραψε η κάμερα

Στο βίντεο, ένας αστυνομικός που φτάνει στο σημείο ακούγεται να ρωτά: «Πώς σε λένε, φίλε;», με τον Νόβακ, ο οποίος είναι ξαπλωμένος ανάσκελα στο έδαφος, να απαντά αδύναμα: «Χένρι». Καθώς το βίντεο συνεχίζεται, ο Ντίγκουα μπαίνει στο πλάνο και ισχυρίζεται ότι ο Νόβακ του είχε αφαιρέσει το τουρμπάνι και τον είχε αρπάξει από τα μαλλιά. Ο αστυνομικός τον ρωτά: «Έχεις τραυματιστεί;», με τον Ντίγκουα να απαντά: «Ναι, ναι, έχω ένα πρησμένο μάτι εδώ, ένα μικρό μώλωπα εδώ». Στη συνέχεια οι αστυνομικοί στρέφονται προς τον Νόβακ, ο οποίος ακούγεται να επαναλαμβάνει «με έχουν μαχαιρώσει» και έπειτα «δεν μπορώ να αναπνεύσω», την ώρα που τον ανασηκώνουν για να του περάσουν χειροπέδες. Στη συνέχεια του βίντεο, ακούγεται ο αστυνομικός να ρωτά: «Σε έχουν μαχαιρώσει; Πού ακριβώς;», πριν προσθέσει: «Δεν νομίζω ότι σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε». Την ώρα που του περνούν χειροπέδες, ο Νόβακ λέει άλλες τρεις φορές: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Στη συνέχεια ακούγεται ο αστυνομικός να λέει: «Λέει ότι τον έχουν μαχαιρώσει, οπότε ας τον ελέγξουμε», ενώ φαίνεται να σηκώνει για λίγο τη μπλούζα του στην περιοχή της μέσης, προτού ο Νόβακ αφεθεί να ξαπλώσει στο πλάι. Έπειτα, μια γυναίκα αστυνομικός ακούγεται να ρωτά: «Πού πιστεύετε ότι έχει μαχαιρωθεί; Στο πρόσωπο;», με μια ανδρική φωνή να απαντά: «Δεν έχει μαχαιρωθεί». Στη συνέχεια, ο Νόβακ, ο οποίος φαίνεται να μην ανταποκρίνεται πλέον, ενημερώνεται ότι συλλαμβάνεται για επίθεση. Ο υπαρχηγός της Αστυνομίας του Χάμσαϊρ, Ρόμπερτ Φρανς, δήλωσε ότι μέσα σε τρία λεπτά από την πρώτη επαφή των αστυνομικών με τον Νόβακ ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). «Πρόκειται για μια απόλυτη τραγωδία και λυπάμαι που δεν κατάφεραν να σώσουν τον Χένρι εκείνο το βράδυ. Λυπάμαι επίσης που ο Χένρι οδηγήθηκε με χειροπέδες και συνελήφθη τη στιγμή που έχανε τις αισθήσεις του», πρόσθεσε. «Ο ιατροδικαστής που κατέθεσε στο δικαστήριο ήταν σαφής: δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι αστυνομικοί εκείνη την ημέρα για να σώσουν τον Χένρι. Το τραύμα του ήταν βαθύ και εσωτερικό, ενώ η αιμορραγία ήταν εκτεταμένη, αλλά επίσης εσωτερική».

