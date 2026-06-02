Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

/

Ι.Ο. Πατρών: Στην τελετή έναρξης του παγκοσμίου πρωταθλήματος

Ι.Ο. Πατρών: Στην τελετή έναρξης του παγ...

Στον Άλιμο

Ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Όμιλος Πατρών, Κώστας Καλογερόπουλος παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας «ILCA 6 Master Worlds», η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου στη Νέα Μαρίνα Αλίμου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 159 ιστιοπλόοι, ηλικίας από 30 ως 90 ετών, από 24 χώρες και 5 ηπείρους, ανάμεσά τους Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι πρωταθλητές του παρελθόντος, οι οποίοι ξανάσμιξαν στα νερά του Σαρωνικού στην 43η παγκόσμια διοργάνωση που για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί σε ελληνικά νερά.

Η Ελλάδα δίνει «παρών» με 15 ιστιοπλόους και συνολικά έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 12 ιστιοδρομίες (2 κάθε μέρα) έως τις 7 Ιουνίου που είναι προγραμματισμένη η τελετή λήξης.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αθλητισμού και του Δήμου Αλίμου.

Στη φωτογραφία ο Κώστας Καλογερόπουλος δίπλα στην πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Ανδρονίκη Αναστασίου. 

Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo

Ακολουθεί βίντεο από την τελετή έναρξης:

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώστας Καλογερόπουλος Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Sports
Υγρός Στίβος
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03ce\u03c3\u03c4\u03b1\u03c2 \u039a\u03b1\u03bb\u03bf\u03b3\u03b5\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2","\u0399\u03c3\u03c4\u03b9\u03bf\u03c0\u03bb\u03bf\u03ca\u03ba\u03cc\u03c2 \u038c\u03bc\u03b9\u03bb\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd","\u03a0\u03b1\u03b3\u03ba\u03cc\u03c3\u03bc\u03b9\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1"]
833190
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports