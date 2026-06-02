Ι.Ο. Πατρών: Στην τελετή έναρξης του παγκοσμίου πρωταθλήματος

Ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Όμιλος Πατρών, Κώστας Καλογερόπουλος παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας «ILCA 6 Master Worlds», η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου στη Νέα Μαρίνα Αλίμου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 159 ιστιοπλόοι, ηλικίας από 30 ως 90 ετών, από 24 χώρες και 5 ηπείρους, ανάμεσά τους Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι πρωταθλητές του παρελθόντος, οι οποίοι ξανάσμιξαν στα νερά του Σαρωνικού στην 43η παγκόσμια διοργάνωση που για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί σε ελληνικά νερά.

Η Ελλάδα δίνει «παρών» με 15 ιστιοπλόους και συνολικά έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 12 ιστιοδρομίες (2 κάθε μέρα) έως τις 7 Ιουνίου που είναι προγραμματισμένη η τελετή λήξης.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αθλητισμού και του Δήμου Αλίμου.

Στη φωτογραφία ο Κώστας Καλογερόπουλος δίπλα στην πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Ανδρονίκη Αναστασίου.

Ακολουθεί βίντεο από την τελετή έναρξης: