Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Μαρίας Διδάχου «Πρόσωπα & Προσωπεία»

Εκδήλωση παρουσίασης της ποιητικής συλλογής της Μαρίας Διδάχου με τίτλο «Πρόσωπα & Προσωπεία» θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Την λογοτεχνική εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις Το Δόντι του Ανδρέα Τσιλίρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (οδός Φιλοποίμενος 24, Γ’ όροφος, Πάτρα).

Μαζί με τη συγγραφέα Μαρία Διδάχου, για το βιβλίο θα συζητήσει η Μίνα Πετροπούλου, Phd Κοινωνιολογίας, φιλόλογος, Διευθύντρια Culture Book.

Τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή κατοικούν πρόσωπα του παρελθόντος ή του μύθου, που μέσα από τον αντίκτυπο που άφησαν με την πορεία τους, ακούμε τώρα τους αληθινούς βηματισμούς τους πάνω στο μονοπάτι της ζωής. Που αποφασίζουν να «μιλήσουν», να μετανιώσουν, να ζυγίσουν πάλι τις αποφάσεις που πήραν ή τις υποσχέσεις που αθέτησαν.

Η Μαρία Διδάχου έχει γεννηθεί στην Πάτρα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έζησε στην Αθήνα δώδεκα χρόνια και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Πάτρα. Η ποιητική συλλογή «Πρόσωπα και προσωπεία» είναι το πέμπτο (5ο) της βιβλίο.

Έργα της:

- Ο καθρέφτης της αλήθειας, Όμορφος Κόσμος, 2008

- Το αίνιγμα της αγάπης, Γαβριηλίδης, 2010

- Αθανασία, Γαβριηλίδης, 2014

- Τελευταία Ανάσα, Πικραμένος, 2020.