Καλαμάτα: Καταγγελία από φίλους της 39χρονης τον Νοέμβριο για τον 41χρονο- «Μας είπαν “μην ανακατεύεστε, γιατί θα μπλέξετε”»

Φίλοι της 39χρονης, οι οποίοι γνώριζαν την κακοποιητική συμπεριφορά που δεχόταν από τον 41χρονο σύζυγό της -τον άνδρα που τελικά τη δολοφόνησε άγρια με 45 μαχαιριές τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) μέσα στο σπίτι τους στο κέντρο της Καλαμάτας- είχαν προχωρήσει τον περασμένο Νοέμβριο σε καταγγελία στην αστυνομία για όσα γνώριζαν.

Η καταγγελία αυτή, ωστόνο, δεν είχε συνέχεια, καθώς όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν την 39χρονη, εκείνη αρνήθηκε ότι ο σύζυγός της την κακοποιούσε.

«Έκανα την καταγγελία στην αστυνομία στις 18 Νοέμβρη. Η ίδια είχε πει στην παρέα μας: “Αν κάποια μέρα δείτε ότι δεν εμφανίζομαι, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει”», δηλώνει στο MEGA φίλοι της 39χρονης.

«Έρχεται μια μέρα λοιπόν και όντως την παίρναμε τηλέφωνο, δεν σήκωνε τηλέφωνο τίποτα. Και παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία και καλούμε την αστυνομία. Και τους λέμε: “Ξέρουμε αυτά κι αυτά τα σκηνικά. Δεν το σηκώνει η κοπέλα, δεν έχει έρθει στην παρέα και μένει εκεί”. Η αστυνομία πήγε και μας πήρε μετά τηλέφωνο να μας πει ότι η κοπέλα αρνήθηκε πως κάτι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Ήταν φοβισμένη εννοείται. Και η αστυνομία μας λέει: “Μην ανακατεύεστε γιατί θα μπλέξετε”», αναφέρει.

«Πήραμε με θάρρος τηλέφωνο την αστυνομία και καταλήξαμε να ντρεπόμαστε. Και να αναρωτιόμαστε: “Τώρα τι έγινε; Κάναμε καλά;”. Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης, γιατί έμαθε ότι είχα εμπλακεί. Και με ρώταγε με ποιο δικαίωμα κάλεσα την αστυνομία και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση αν του χαλάσω την εικόνα. Εκείνη τη μέρα μου έστειλε μήνυμα και η 39χρονη, γράφοντας: “Σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την αστυνομία, γιατί φοβηθήκατε μήπως χτύπησα με το μηχανάκι. Όχι ότι γνωρίζετε ότι με χτυπάει”. Της είχε κάνει εντύπωση που θέλαμε να την βοηθήσουμε γιατί άτομα από το περιβάλλον της που γνώριζαν την κατάσταση δεν είχαν κάνει καμία κίνηση», τονίζει.