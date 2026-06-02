Με λαμπρότητα η Εορτή στην Αγία Τριάδα Πατρών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος στην ενορία της Αγίας Τριάδος Πατρών η μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος σε τριήμερες εκδηλώσεις.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου 30-5 με την τελετή λήξης των κατηχητικών σχολείων όπου τα παιδιά με την στήριξη και τις οδηγίες των κατηχητών τους μέσα από τα ποιήματα και τα τραγούδια μίλησαν για την αληθινή αγάπη και για το πώς θα έρθουμε πιο κοντά στον Θεό.

Το πρωί της Κυριακής 31-5-2026 (Κυριακή της Γονυκλισίας) την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Ομπλού, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσακης, ο οποίος και μίλησε επίκαιρα για το νόημα της ημέρας.

Το απόγευμα της Κυριακής, παραμονή του Αγ. Πνεύματος, τον εσπερινό και την αρτοκλασία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος Στελλάτος, τονίζοντας κατά την διάρκεια της ομιλίας του προς τους πιστούς το νόημα της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Το πρωί της Δευτέρας 1/6 την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και μετέδωσε ζωντανά το τηλεοπτικό κανάλι της Μητροπόλεως Πατρών Λύχνος. Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και η χειροτονία εις διάκονο, ενός νέου παιδιού, του Μοναχού που πήρε το όνομα Γερμανός προς τιμήν του Παλαιών Πατρών Γερμανού που στις 30 Μαΐου συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την κοίμηση του.

*Οι θρησκευτικές εκδηλωσεις στην πολυπληθή ενορία της Αγίας Τριάδας λίγο πιο πάνω από την πλ. Βουδ, έκλεισαν με τον μεθεόρτιο εσπερινό και την λιτανεία της Ιερής Εικόνας το απόγευμα της Δευτέρας 1/6 όπου προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκατοντάδες πιστών και όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος : "βούλιαξε" η Αγία Τριάδα από το πλήθος των ευλαβών πιστών, αλλά και τις δεκάδες ιερέων της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών.

Τόσο ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, όσο και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης συνεχάρησαν εγκάρδια τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Γεωργακόπουλο για τον πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που συντελείται στην ενορία, αλλά και το προσωπικό και τους εθελοντές του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους και: ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, οι Βουλευτές Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) και Σπύρος Τσιρώνης (Νίκη), ο πρώην Βουλευτής Αχαΐας Άγγελος Τσιγκρής, ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Αντωνόπουλος, η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος Σπύρος Σκιαδαρέσης, οι δημοτικοί δύμβουλοι Θόδωρος Ξυλιας (Πάτρα Ενωμένη) και Γιώργος Αγγελόπουλος (Πάτρα Σπουδαία και Πάλι), οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι Πέτρος Ρηγάτος και Αρίστη Ιγγλέση, οι πολιτευτές με την "Ελληνική Λύση" Γιώργος Μώρος και Ιωάννα Κολεβέντη και ο πρώην πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαίας Ανδρέας Μανωλόπουλος.

*Εκ μέρους της ενορίας Αγίας Τριάδος Πατρών, ο προϊστάμενος του Ι.Ν., π. Ανδρέας Γεωργακόπουλος ευχαρίστησε δημόσια τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, τον Επίσκοπο Κερνίτσης για την τιμητική του παρουσία, τους ιερείς που συμμετείχαν, τους εκπροσώπους φορέων που παρέστησαν, τους εθελοντές και το προσωπικό του ναού για την πολύτιμη βοήθεια τους καθώς και τους εκατοντάδες πιστούς που με ευλάβεια προσήλθαν κατα την διάρκεια των τριήμερων θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Επίσης ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου και τις παρεμβάσεις που έγιναν, την μπάντα του Δήμου που συμμετείχε στην λιτανεία, την τροχαία και την ΕΛ.ΑΣ που φρόντισαν για την διευκόλυνση κατά την διάρκεια της λιτανείας και τέλος το σωματείο Φάρος Ποντίων για την συμμετοχή τους.