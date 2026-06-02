Πάτρα: Θέμα στην γερμανική Süddeutsche Zeitung έγιναν οι δύο "εμπρηστές" του περσινού καλοκαιριού

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τις φωτιές που συγκλόνισαν την Πάτρα και προκάλεσαν έντονη δημόσια συζήτηση, η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τις σελίδες της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung.

Σε ολοσέλιδο άρθρο με τίτλο «Helfer im Gefängnis» («Βοηθοί στη φυλακή»), η εφημερίδα εστιάζει όχι στις ίδιες τις πυρκαγιές, αλλά στις ανθρώπινες συνέπειες που ακολούθησαν για δύο νέους εθελοντές, οι οποίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας και των διώξεων.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει τα ερωτήματα που εξακολουθούν να συνοδεύουν την υπόθεση, αλλά και το βαρύ τίμημα που, σύμφωνα με το άρθρο, εξακολουθούν να πληρώνουν οι δύο νέοι.

Η ανάρτηση του Κλεομένη Κωστόπουλου, που είναι συγγενής με ένα από τα δύο παιδιά.

"Την προσοχή σας παρακαλώ.

Το προηγούμενο καλοκαίρι ολόκληρη η Ελλάδα έμαθε πως η Αχαΐα και κυρίως η Πάτρα κάηκαν.

Δύο τουλάχιστον, παιδιά «κάηκαν» μαζί τους χωρίς κανένα λόγο, αιτία ή απόδειξη.

Συζητήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Έγιναν πρωτοσέλιδα. Μπήκαν σε τηλεοπτικά πάνελ. Έγιναν δημόσιες δηλώσεις από μέλη της κυβέρνησης. Έγιναν ακόμη και TikTok του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Έγιναν βορά σε ένα σαπισμένο σύστημα, χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς ντροπή, χωρίς ίχνος αιδούς.

Πριν λίγες ημέρες, σχεδόν έναν χρόνο μετά, επειδή τυγχάνει το ένα από τα δύο παιδιά να είναι Γερμανός πολίτης, η Süddeutsche Zeitung, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Γερμανίας και της Ευρώπης, αφιερώνει ένα ολοσέλιδο άρθρο σε εκείνη την ιστορία . Ο τίτλος του άρθρου: «Helfer im Gefängnis» («Βοηθοί στη φυλακή»).

Το άρθρο δεν είναι αφιερωμένο στις φωτιές. Αλλά, στις συνέπειες που άφησαν πίσω τους οι αποφάσεις άθλιων που διαχειρίστηκαν αυτή την υπόθεση. Συνέπειες που εξακολουθούν να πληρώνουν δύο νέοι άνθρωποι.

Δύο νέοι άνθρωποι που βρέθηκαν στο κέντρο μιας κυβερνητικής αλαζονικής υστερίας και συνεχίζουν ακόμη να κουβαλούν το βάρος της. Τόσο ψυχολογικά, όσο και κοινωνικά αυτή η υπόθεση εξακολουθεί να ρίχνει τη σκιά της πάνω στις ζωές τους.

Ο δημοσιογράφος επισημαίνει ότι «έμαθαν πόσο γρήγορα μπορεί να εκτροχιαστεί ένα κράτος δικαίου». Μια φράση βαριά. Πολύ βαριά. Όχι γιατί γράφτηκε σε μια ξένη εφημερίδα, αλλά γιατί αφορά μια πραγματική ιστορία.

Σχολίασε ακόμη πως η Süddeutsche Zeitung έστειλε επίσημο ερώτημα στην ελληνική κυβέρνηση (η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ), αλλά και στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών όπου απάντησε πως η υπόθεση τους είναι «γνωστή» και την παρακολουθούν.

Για τους περισσότερους από εμάς ενδεχομένως η ιστορία τελείωσε όταν έσβησαν οι φωτιές και τα παιδιά βγήκαν από την φυλακή. Για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η υπόθεση δεν θα τελειώσει ποτέ.

Αυτό είναι το πιο δύσκολο και σκληρό κομμάτι της ιστορίας".