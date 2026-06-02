Νέο πολιτικό σκηνικό στη Βουλή: Οι 40 ανεξάρτητοι και η επόμενη μέρα

Μία παράδοξη εικόνα θα παρουσιάζει εφεξής η Βουλή, αφού οι ανεξάρτητοι βουλευτές, παρότι δεν συνιστούν Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα είναι το μεγαλύτερο τμήμα του κοινοβουλίου μετά τη Νέα Δημοκρατία. Αριθμώντας πλέον 40 βουλευτές!



Οι αλυσιδωτές εξελίξεις που οδηγούν σε αυτή την εικόνα προκύπτουν μετά τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Αυτές που οδήγησαν στη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας που προέκυψε από τη διάσπαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς είχε 11 βουλευτές. Από αυτούς 7 αποχώρησαν (Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος) με την Έ.Αχτσιόγλου μάλιστα να παραδίδει την κοινοβουλευτική της έδρα. Η πρώην υπουργός Εργασίας θα αντικατασταθεί από τον Γιάννη Δραγασάκη που αναμένεται να αποδεχθεί τη θέση του βουλευτή. Οι 4 που απέμειναν είναι η επικεφαλής Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Θοδωρής Δρίτσας που αντικατέστησε τον Αλέξη Τσίπρα όταν αυτός παραιτήθηκε από βουλευτής τον Οκτώβριο του 2025.

Το σύνολο των βουλευτών της Νέας Αριστεράς που θα διατηρήσουν τον θώκο τους θα λογίζονται πλέον στους ανεξάρτητους βουλευτές. Αυτό, γιατί οι 6 αποχωρήσαντες δεν θα ενταχθούν σε κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ το ίδιο θα πράξει και ο Γιάννης Δραγασάκης όταν αντικαταστήσει την Έφη Αχτσιόγλου. Το ίδιο όμως θα ισχύσει και για τους 4 εναπομείναντες βουλευτές της Νέας Αριστεράς αφού, με βάση τον αριθμό τους, δεν μπορούν να σχηματίσουν Κοινοβουλευτική Ομάδα (απαιτούνται 10 βουλευτές), ούτε να διατηρήσουν την προϋπάρχουσα (απαιτούνται μίνιμουμ 5 βουλευτές).

Έτσι, λοιπόν, στους 29 ανεξάρτητους βουλευτές θα προστεθούν ακόμη 11. Οδηγώντας έτσι σε 40 ανεξάρτητους βουλευτές, αριθμό μεγαλύτερο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού το ΠΑΣΟΚ που διαθέτει 32 βουλευτές. Παρόλα αυτά, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη θα παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση αφού, όπως προαναφέραμε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και δεν θα έχουν τις προνομίες και της ιδιότητες μιας κοινοβουλευτικής ομάδας.

Αυτό προκύπτει σε τυπικό επίπεδο από τον Κανονισμό της Βουλής που προβλέπει διαδικασίες σύστασης Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε πολιτικό επίπεδο οι 40 ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν ένα ετερόκλητο σύνολο. Θυμίζουμε ότι στους ανεξάρτητους περιλαμβάνονται οι βουλευτές που εκλέχθηκαν με τους Σπαρτιάτες, οι βουλευτές που έχουν διαγραφεί από την Ν.Δ όπως και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Επίσης, βουλευτές που για διαφορετικούς λόγους έχουν τεθεί εκτός της Κ.Ο. του κόμματος με το οποίο εκλέχθηκαν προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Αυτά να σημειωθεί σε μία Βουλή που συνολικά αριθμεί 297 βουλευτές μετά την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα τριών βουλευτών από το κόμμα Σπαρτιάτες μετά από δικαστική απόφαση.

