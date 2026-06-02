Το Φεστιβάλ Αναιρέσεις Πάτρας 2026 στις 5 και 6 Ιούνη στο Νότιο Πάρκο

Το Φεστιβάλ "Αναιρέσεις" ανανεώνει το ετήσιο ραντεβού του ανοίγοντας τις πύλες του στην Πάτρα στο Νότιο Πάρκο στην Ακτή Δυμαίων στις 5 & 6 Ιουνίου 2026, για να σημάνει την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού, με τον καθιερωμένο πλέον θερινό πολιτικό – πολιτιστικό σταθμό στην πόλη.

Φέτος όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, "επιλέξαμε, εναρμονισμένοι με την ανάγκες που γεννά η καθημερινότητα, η πρώτη μέρα του φεστιβάλ να φιλοξενήσει μία μουσική σκηνή που θα μετατραπεί σε ένα απέραντο γλέντι. Η πρώτη μέρα του Φεστιβάλ Αναιρέσεις θα φιλοξενήσει μουσικούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται από παραδοσιακούς και έντεχνους ήχους.

Η βραδιά θα ανοίξει με το αφιέρωμα παραδοσιακών τραγουδιών για την προσφυγιά και την μετανάστευση ¨Της θάλασσας βαστώ κακία…¨. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Μυστακίδης μαζί με την μπάντα του θα μας ταξιδέψουν στους έντεχνους ρυθμούς με τους πλέον ρομαντικούς ήχους και μελωδίες τους, μέχρι να πάρουν τη σκυτάλη οι ΖΕΥΚΑΛΗΔΕΣ και να δώσουν το σήμα για να ξεκινήσει το Ικαριώτικο γλέντι που θα φτάνει μέχρι το πρωί!

Η δεύτερη μέρα, το Σάββατο 6-6 θα είναι λίγο διαφορετική από τα συνηθισμένα. Έναρξη της βραδιάς θα κάνουν οι κωμικοί Κωνσταντής Μπίτσης και Σταμάτης Αθανασάκης χαρίζοντάς μας στιγμές γέλιου και χαλάρωσης λίγο πριν το μεγάλο ΜΠΑΜ! που θα κάνει στη σκηνή του Φεστιβάλ η all time classic stoner rock μπάντα 1000MODS! Τέλος το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας θα κλείσει από ένα dj set από την αγαπημένη όλων μας, LILO PELEKAI, που με τις μουσικές της θα μας συνοδέψει στο τεράστιο party μας μέχρι το πρωί!

Πολιτικές εκδηλώσεις, θεματικά περίπτερα, και ένα πλούσιο βιβλιοπωλείο είναι μερικά ακόμα από αυτά που θα δει κανείς αν επισκεφτεί το Φεστιβάλ Αναιρέσεις!

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Πολιτικών Εκδηλώσεων του φετινού Φεστιβάλ Αναιρέσεις:

Την Παρασκευή 5/6/2026 στις 19:00 “200: Η ιστορία δεν σιωπά μπροστά στις κάννες”.

Ομιλητές/τριες :

· Αιμιλία Καραλή, Δρ. Φιλοσοφίας, Εκπαιδευτικός

· Παντελής Παπαχρόνης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση (νΚΑ)

Οι απαντήσεις για την κοινωνική χειραφέτηση στον 21ο αιώνα βρίσκουν τις ρίζες τους στην ιστορία βαθιά χαραγμένες στην συλλογική μνήμη. Μερικές φωτογραφίες, «ανύπαρκτες» μέχρι πριν λίγους μήνες, έχουν ζωντανέψει έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς της ιστορίας αυτού του τόπου. Λήψεις που απαθανατίζουν στιγμές και συναισθήματα, που το μεγαλείο τους δύσκολα «χωράει» σε ένα κομμάτι χαρτί.

Οι εικόνες από την εκτέλεση των διακοσίων κομμουνιστών στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μάη του 1944, αποτελούν ένα μεγάλο ιστορικό μνημείο. Όλον αυτόν τον καιρό έχουν μετατραπεί σε εφαλτήριο για να ψηλαφήσει η νεολαία την ιστορία της, σε αφορμή για τους παλαιότερους να θυμηθούν και να αναπολήσουν, σε πυροδότη συναισθημάτων όπως ο θαυμασμός για το σθένος και την ηρωική στάση των κομμουνιστών αγωνιστών. Αντίστοιχα, έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης, με πολλούς υποψήφιους έτοιμους να λοιδορήσουν αλλά και να καπηλευτούν την ιστορία.

Η εκτέλεση αυτή δεν είχε στόχο την τιμωρία ή τη φυσική αποδυνάμωση του εργατικού – λαϊκού ή κομμουνιστικού κινήματος. Ήταν μια κίνηση καλά οργανωμένη (ακόμα και η επιλογή ημερομηνίας – η πρωτομαγιά, η μέρα των εργατών) με στόχο την τρομοκράτηση, την ευθεία επίθεση στην ανάγκη των ανθρώπων να οραματίζονται και να παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο.

Πόσο αφελής σκέψη, όταν η ίδια η ιστορία έχει δείξει αμέτρητες φορές πως ο επαναστατικός αγώνας δε φιμώνεται με όπλα. Αυτό μας δίδαξαν οι διακόσιοι, στεκούμενοι όρθιοι, με χαμόγελο και περηφάνεια, την ώρα που τους σημάδευαν οι γερμανικές κάννες ή μέσα από τις τελευταίες τους κουβέντες και τα σημειώματα που πετούσαν από τα στρατιωτικά οχήματα στο δρόμο για την εκτέλεση, όπως και τόσοι άλλοι/ες επαναστάτες ανά τα χρόνια και τα μέρη του κόσμου, μέσα από νικηφόρες αλλά και ηττημένες επαναστάσεις. Επαναστάτες που πριν γίνουν ήρωες, έζησαν και πολέμησαν για ένα ανώτερο ιδανικό, μια κοινωνία χειραφετημένη από τη φτώχεια, τους πολέμους, το φασισμό και την εκμετάλλευση.

Την Παρασκευή 5/6, πρώτη μέρα του Φεστιβάλ Ααναιρέσεις Πάτρας, στις 19.00, απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα σε όλους/ες για να συζητήσουμε αυτή την εμπειρία, να αναλύσουμε το «μέταλλο» των ανθρώπων που κοίταξαν με χαμόγελο το θάνατο και να βοηθήσουμε να πιαστεί το νήμα που διαπερνά όλες αυτές τις σπουδαίες ιστορικές στιγμές και να συνδεθεί με την εποχή μας. Την εποχή του βάρβαρου πολεμικού ολοκληρωτικού καπιταλισμού αλλά και των σύγχρονων επαναστάσεων.

Σάββατο 6/6 στις 19:00 “Στα συντρίμμια των πολέμων τους, να ηχήσουν οι νότες της επανάστασης”

Ομιλητές/τριες

-Παντελής Βλάχας, μέλος του Global Sumud Flotilla

- Γιώργος Παυλόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης

- Έκτορ- Ξαβιέ Δελαστίκ, αρθρογράφος, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ).

Η εποχή των πολέμων είναι σκοτεινή, όμως η νεολαία δε θα μείνει σιωπηλή. Για αυτό και με αντιπολεμικά συνθήματα και με υψωμένες τις σημαίες των λαών που αντιστέκονται το Φεστιβάλ Αναιρέσεις Πάτρας το Σάββατο 6/6 στις 19.00 θα κορυφώσει το αντιπολεμικό του μήνυμα με την κεντρική εκδήλωση, συνώνυμη με το φετινό κεντρικό σύνθημα.

Ο παροξυσμός των πολεμικών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο βυθίζει την ανθρωπότητα σε μια μαύρη περίοδο. Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν σφραγίζει το πέρασμα σε μια νέα εποχή, όπου ο πόλεμος γίνεται ο τρόπος ώστε ο καπιταλισμός να ξεπεράσει την κρίση του. Η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ αποτελεί την πιο τραγική πλευρά αυτής της νέας εποχής.

Όλα αυτά δεν είναι μακρινά. Το ελληνικό κράτος εμπλέκεται ανοιχτά στις πολεμικές επιχειρήσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ την ίδια στιγμή η στροφή στην πολεμική οικονομία της ΕΕ με το ReArm Europe των 800 δις. θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Η κυβέρνηση δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι η νεολαία πρέπει να είναι έτοιμη να γίνει θυσία στο βωμό αυτών των σχεδίων.

Και, όμως, η εποχή των πολέμων μπορεί να γίνει και εποχή νέων επαναστάσεων! Οι λαοί αντιστέκονται και διεκδικούν τη ζωή τους, με πρώτο τον παλαιστινιακό λαό και την ηρωική αντίστασή του παρά τη γενοκτονία. Ένα νέο αντιπολεμικό, διεθνιστικό κίνημα αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον κόσμο, πολύμορφο και με έντονο νεολαιίστικο χαρακτήρα.

Πώς μπορεί αυτό το κίνημα να γίνει νικηφόρο; Ποιος είναι ο ρόλος του εργατικού κινήματος και των κομμουνιστών; Πώς θα φέρουμε τις επαναστάσεις της εποχής μας στο προσκήνιο; Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα θα μετρηθούμε, και καλούμε κάθε εργαζόμενη, κάθε νέο να αναζητήσουμε μαζί τις συλλογικές μας απαντήσεις.