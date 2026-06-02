Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος για τον τραυματισμό υπαλλήλου

Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στην ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας 39χρονος υπάλληλος.

Παράλληλα, ελεύθεροι αφέθηκαν οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί του, στους οποίους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Κατά πληροφορίες, ο 30χρονος αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον εργαζόμενο του καταστήματος, υποστηρίζοντας πως δράστης των πυροβολισμών ήταν ένα τέταρτο άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση και παραμένει ασύλληπτο.

Το χρονικό της αιματηρής ληστείας και το ανθρωποκυνηγητό



Όλα ξεκίνησαν στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), όταν ο ένοπλος δράστης εισέβαλε σε κατάστημα εμπορίας κινητών τηλεφώνων επί της οδού Πατησίων 274 και πυροβόλησε μία φορά στο πόδι τον Πακιστανό ιδιοκτήτη.

Ο δράστης βγήκε από το κατάστημα, επιβιβάστηκε σε ένα SUV όχημα μάρκας BMW και διέφυγε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα τον τραυματισμένο ιδιοκτήτη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν άμεσα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ακολούθησε έντονη καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας, με το όχημα των δραστών να εντοπίζεται τελικά στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Τσούντα, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ατόμων, αλβανικής υπηκοότητας, που επέβαιναν στο SUV, ενώ αναζητείται ο τέταρτος συνεργός τους που κατάφερε να διαφύγει.