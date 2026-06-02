Πάτρα: «Πέρα από τον Μπερντέ» από το Θεατρικό Εργαστήρι Σκηνικό στις Γραμμές Τέχνης

Το Θεατρικό Εργαστήρι "Σκηνικό", παρουσιάζει την παιδική θεατρική παράσταση «Πέρα από τον Μπερντέ» του Δημήτρη Χουρδούμη στις Γραμμές Τέχνης στην Μαιζώνος 271 στην Πάτρα.

Πρόκειται για την τελική παρουσίαση του παιδικού θεατρικού τμήματος, που φτάνει στο τέλος της δημιουργικής του χρονιάς, μέσα από μια παράσταση γεμάτη έμπνευση, φαντασία και χαρά.

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Σάββατο 6 Ιουνίου – 18:00 & 20:30

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026– 18:00 & 20:30.

Θέατρο Γραμμές Τέχνης (Μαιζώνος 271, Πάτρα)

Τηλέφωνο επικοινωνίας / κρατήσεων: 6946 097 298.

Η Ιστορία

Υπάρχει άνθρωπος χωρίς όνειρα;

Άλλοι τα κυνηγούν με πείσμα, άλλοι περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία κι άλλοι τα θυσιάζουν για κάτι άλλο. Όμως, μπορεί η ψυχή να ανασάνει χωρίς αυτά; Ο Καραγκιόζης αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα. Πιστεύει στο δικό του όνειρο και γίνεται ένας «Δραπέτης» της καθημερινότητας, παρασύροντάς μας σε μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια του λευκού πανιού. Όμως, αυτή η απόδραση προς το όνειρο αναταράσσει τις ισορροπίες στην κοινωνία του Θεάτρου Σκιών. Όταν οι σκιές τολμούν να ονειρευτούν, ο κόσμος τους αλλάζει για πάντα.

Ένα ταξίδι γεμάτη γέλιο, συναίσθημα και ερωτήματα:

Είναι καλό να ακολουθούμε τα όνειρά μας, όποιο κι αν είναι το τίμημα; Πρέπει να μιλάμε γι' αυτά ή να τα κρατάμε κρυμμένα; Μας βγαίνουν πάντα σε καλό οι επιθυμίες μας; Αξίζει να τα θυσιάζουμε για κάτι «μεγαλύτερο»;

Μια παράσταση που μας καλεί να γίνουμε κι εμείς... δραπέτες του ονείρου!

Συντελεστές

Διδασκαλία: Δημήτρης Χουρδούμης & Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Χορογραφίες: Αναστασία Χουρδούμη

Κοστούμια: Moda El

Μακιγιάζ: Χριστίνα Ανδρικοπούλου.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης οι:

Καραγκιόζης: Κωστόπουλος Δημήτρης

Κοπρίτης: Παπαλεωνιδοπούλου Νάγια

Κολλητήρης: Μακρίδη Μαρία

Πιτσικόκος: Κατριβέση Εριέττα

Xατζηαβάτης/Πασάς: Κατερίνης Νίκος

Αγλαΐα: Νικολάου Μαριάνθη

Μαμά/ΑΙ: Ρούβαλη Ιωάννα Μαρία

Σολωμός/Βεληγκέκας: Μιχαηλίδου Δέσποινα

Open door/Βεζίρης: Κούτρα Ελευθερία

Μαγικό πανί/Ωραία Ελένη: Τσώλα Μαρία

Βεζυροπούλα/Γκόλφω: Μάρη Ζέτα

Μορφονιός/Μπάρμπα Γιώργος: Παπαλεωνιδόπουλος Γιώργος

Καταραμένο φίδι: Καλογεροπούλου Αγγελική

Σταύρακας/Ελλάδα: Κολέτση Μαρίλια

Σιορ Διονύσης/Βλαχοπούλα: Καλουδάκη Σιμέλα

Γοργόνα: Κουκιά Δέσποινα.

Θεατρική Εταιρεία «Σκηνικό»

Αλ. Υψηλάντου 265, Πάτρα.

