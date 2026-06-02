Metallica, Iron Maiden ή Final Four - Ποιος “ταρακούνησε” περισσότερο τον σεισμογράφο του ΟΑΚΑ

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις δυνατότητες της σεισμολογίας να καταγράφει όχι μόνο φυσικά φαινόμενα, αλλά και την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον

Τον Μάιο του 2026, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε προσωρινά έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στον χώρο του ΟΑΚΑ, με αποκλειστικό σκοπό την καταγραφή και μελέτη των δονήσεων που προκαλούνται από μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις και τη μαζική συμμετοχή του κοινού. Ο σταθμός λειτούργησε κατά τη διάρκεια των συναυλιών των Metallica (9 Μαΐου 2026) και των Iron Maiden (23 Μαΐου 2026), αλλά και του τελικού του Final Four της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ (24 Μαΐου 2026) καταγράφοντας συνεχώς τις μικροσκοπικές κινήσεις του εδάφους που προκλήθηκαν από δεκάδες χιλιάδες θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι η ένταση και η συμμετοχή του κοινού αποτυπώνονται με σαφήνεια στα σεισμικά δεδομένα, επιτρέποντας ακόμη και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κορυφώσεων με επιμέρους τραγούδια του προγράμματος. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η συναυλία των Metallica παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις σε σχέση με εκείνη των Iron Maiden. Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου δυόμισι φορές μεγαλύτερες, ενώ η συνολική σεισμική ενέργεια που καταγράφηκε αντιστοιχεί σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου ML 1.5 για τους Metallica και ML 0.9 για τους Iron Maiden.

Σεισμική απόκριση του κοινού κατά τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ στις 23 Μαΐου 2026 - Παρουσιάζονται οι μέγιστες τιμές της οριζόντιας και κάθετης σεισμικής επιτάχυνσης (Peak H-RMS, Z-RMS) ανά τραγούδι

Από την ανάλυση των σεισμολογικών καταγραφών προκύπτει ότι το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση στη συναυλία των Metallica ήταν το «Moth Into Flame», κατά το οποίο καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης. Υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στα «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One». Αντίστοιχα, στη συναυλία των Iron Maiden η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο «Killers», ενώ έντονη συμμετοχή του κοινού καταγράφηκε και στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild».

Σύγκριση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης που καταγράφηκε κατά τις συναυλίες των Metallica και Iron Maiden στο ΟΑΚΑ - Οι τιμές μετατράπηκαν σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος σεισμού (ML)

Η σύγκριση των καταγραφών δείχνει ότι η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ παρήγαγε σαφώς μεγαλύτερη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση σε σχέση με εκείνη των Iron Maiden, γεγονός που αποτυπώθηκε και στο υψηλότερο ισοδύναμο τοπικό μέγεθος (ML) που υπολογίστηκε. Η εντονότερη και πιο συγχρονισμένη κίνηση του κοινού στους Metallica οδήγησε σε επιταχύνσεις περίπου διπλάσιες έως τριπλάσιες από αυτές των Iron Maiden, με αποτέλεσμα ML της τάξης ~1.3–1.5 έναντι ~0.8–1.0. Παρότι οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική σεισμική δραστηριότητα, προσφέρουν ένα χρήσιμο μέτρο σύγκρισης της ενέργειας που μεταφέρθηκε στο έδαφος και αναδεικνύουν τη δυνατότητα των σεισμογράφων να καταγράφουν ανθρωπογενείς δονήσεις μεγάλης κλίμακας.

Σεισμική καταγραφή του τελικού του EuroLeague Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ (24 Μαΐου 2026) - Παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη της οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης που καταγράφηκε από τον προσωρινό σεισμολογικό σταθμό HL.OAKA κατά τη διάρκεια του αγώνα, του ημι