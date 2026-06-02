Παραδόθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Αγροτικό Ιατρείο Άνω Αλισσού ο απινιδωτής που είχε ζητηθεί

Παραδόθηκε την περασμένη Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στο Αγροτικό Ιατρείο Άνω Αλισσού ο απινιδωτής που είχε ζητηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσαίων "Πείρος", παρουσία της Προέδρου της Κοινότητας Άνω Αλισσού, κας Ελένης Μπεζεριάνου και του αγροτικού ιατρού.

Ο απινιδωτής παραλήφθηκε από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο και στη συνέχεια παραδόθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στον αγροτικό ιατρό του Αγροτικού Ιατρείου Άνω Αλισσού, ώστε να βρίσκεται στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας και να μπορεί να συμβάλει στην άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, σώζοντας ανθρώπινες ζωές όταν αυτό απαιτηθεί.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων Πειίρος μέσω του προέδρου του, Δημητρίου Μπαρμπούνη εκφράζει δημοσίως τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα και την προσφορά του απινιδωτή, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική επίδειξη και εκπαίδευση στη χρήση του απινιδωτή από στελέχη του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας, προκειμένου οι κάτοικοι να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του και να είναι σε θέση να τον χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά σε περίπτωση ανάγκης.

Με την τοποθέτηση του νέου απινιδωτή στο Αγροτικό Ιατρείο Άνω Αλισσού, τόσο ο Άνω όσο και ο Κάτω Αλισσός διαθέτουν πλέον τον απαραίτητο αυτό σωτήριο εξοπλισμό, ενισχύοντας σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας για όλους τους κατοίκους των χωριών μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.