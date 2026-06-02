Λύσεις έναντι της κλιματικής αλλαγής μέσω του έργο Smarter

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα τρία εργαστήρια του έργου SMARTER: Συστημικές λύσεις για την ανθεκτικότητα και τον μετασχηματισμό, έναντι της κλιματικής αλλαγής (Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στο οποίο συμμετέχει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο SMARTER στοχεύει στην ενίσχυση της συστημικής προσαρμογής και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκές περιφέρειες και εν προκειμένω στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συγκεντρώνει ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και πολίτες για τη συν-διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων που υποστηρίζουν τον περιφερειακό μετασχηματισμό και την ετοιμότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το SMARTER περιλαμβάνει ερευνητικές, πιλοτικές και επικοινωνιακές δράσεις, όπως εργαστήρια, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φορείς σε πολλαπλά επίπεδα κυρίως στον τομέα της Γεωργίας, των Υδάτων, των ιχθυοκαλλιεργειών και της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Τα τρία (3) εργαστήρια με τους ενδιαφερόμενους φορείς πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο της Πρώην Γεωργικής Σχολής της Π.Δ.Ε. στις 30 Μαρτίου, 27 Απριλίου και 25 Μαΐου 2026. Υπό την καθοδήγηση ερευνητών του Ε.Κ. Αθηνά (Δρ. Λυδίας Παπαδάκη και Δρ. Νίκου Στασινόπουλου) και των υπεύθυνων ομάδας έργου της Π.Δ.Ε, Σπύρου Παπασπύρου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονμίας ΠΔΕ και της Δρ. Βαρβάρας Συγγούνη, και με βάση τις οδηγίες των εταίρων που συντονίζουν τις δράσεις του έργου, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις για την εύρεση των παραμέτρων και των μεταβλητών που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή με σκοπό την ανάπτυξη δεικτών ανθεκτικότητας, μοντέλων, διαδρομών προσαρμογής και προτάσεων πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και πολίτες.

Στα εργαστήρια συμμετείχαν μέλη από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΙΚΙΠΑ, Co2gether), Ακαδημαϊκοί (Τμ. Γεωπονίας, Τμ. Γεωλογίας, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), και Ερευνητές (Ε.Κ. Αθηνά, ΕΛΓΟ Δήμητρα), εκπρόσωποι ιδιωτικών επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών (Βιομηχανία Κύκνος, ΕΑΣ Ερυμάνθου, ΣΑΩ Μ. Α.Β.Ε.Ε Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί, κ.α.), στελέχη της Δημόσια Διοίκησης (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Αλιείας Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού, ΟΦΥΠΕΚΑ).

Τα εργαστήρια χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας τονίζοντας τη σημασία της δικτύωσης και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.