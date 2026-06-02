Ο Δραγασάκης παίρνει την έδρα της Αχτσιόγλου

Τετάρτη η επίσημη «αυλαία» της Νέας Αριστεράς

Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς την έδρα της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος γίνεται ο 40ος ανεξάρτητος βουλευτής.

 Έτσι, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αναδεικνύονται δεύτερη δύναμη με την εξέλιξη αυτή, ξεπερνώντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που έχει 32 βουλευτές.

 Παράλληλα, θέμα χρόνου είναι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς καθώς εκτός από την παραίτηση Αχτσιόγλου άλλα έξι κορυφαία στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα γίνει και επίσημα το πρωί της Τετάρτης (3/6), με την ανακοίνωση των επιστολών στην αίθουσα της Ολομέλειας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ο ελάχιστoς απαιτoύμενoς αριθμός βoυλευτών για τη συγκρότηση και διατήρηση μιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας - που δεν προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές - oρίζεται σε 10.

 Πλέον, οι βουλευτές που πρόσκεινται στη Νέα Αριστερά είναι μόλις 4 (Σία Αναγνωστοπούλου, Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Θοδωρής Δρίτσας), 6 + 1 είναι ανεξάρτητοι (Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρώτος ο Οζγκιούρ Φερχάτ).

