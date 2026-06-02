Τέλος στην εικόνα με τα δέντρα «στον αέρα» στο Μονοδένδρι - Ξεκίνησαν οι εργασίες προστασίας τους

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στο παραλιακό μέτωπο του Μονοδενδρίου, με βασικό στόχο την προστασία των δέντρων που εδώ και χρόνια βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα» εξαιτίας της έντονης διάβρωσης της ακτογραμμής.

Σε τρία διαφορετικά σημεία οι ρίζες των δέντρων έχουν μείνει εκτεθειμένες, καθώς η θάλασσα έχει διαβρώσει το έδαφος και σε ένα σημείο έχει προκαλέσει ακόμη και υποχώρηση τμήματος του δρόμου.

Με τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν, θα κατασκευαστούν έργα στήριξης και προστασίας ώστε να καλυφθούν οι ρίζες και να διασφαλιστεί η σταθερότητα των δέντρων, αλλά και η ασφάλεια του παραλιακού δρόμου.

Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που αλλοίωνε την εικόνα της περιοχής και δημιουργούσε ανησυχία για το μέλλον των δέντρων, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο του παραλιακού μετώπου του Μονοδενδρίου.