O Aπόλλων Πατρών αιτήθηκε ειδική άδεια για να παίξει στην Α2!

Η διοίκηση του Α.Σ. Απόλλων Πατρών ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας μας ότι κατατέθηκε επίσημα στην ΕΟΚ η υποψηφιότητά μας για τη χορήγηση ειδικής άδειας συμμετοχής στην Elite League (Α2 Εθνική).

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρμόδια επιτροπή της ομοσπονδίας, είμαστε βέβαιοι πως η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα, και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη.

Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας.