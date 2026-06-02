Πάτρα: Αναβλήθηκε η δίκη του 40χρονου με το οπλοστάσιο και τις προκλητικές αναρτήσεις στα social media

Για τις 2 Μαρτίου 2027
Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε ο άνδρας που συνελήφθη για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με όπλα, απειλές και άσκοπους πυροβολισμούς.
Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 2 Μαρτίου 2027, ενώ παράλληλα ήρε την κράτησή του.
Κατά την πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και αντικειμένων.
Σύμφωνα με τις Αρχές, κατασχέθηκαν πέντε κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, ορισμένα από τα οποία κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, δύο σπαθιά, τρεις μασέτες, 36 μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων, πέντε σιδερογροθιές, μεταλλικό γκλοπ, δύο ρόπαλα, δύο taser, σπρέι πιπεριού, καθώς και 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.
