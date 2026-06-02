Πάτρα: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο «pre-Pride Event: Έμφυλες προκλήσεις, ορατότητα και συμπερίληψη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας»

Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από την ακαδημαϊκή και την ευρύτερη κοινότητα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 η εκδήλωση με τίτλο «pre-Pride Event: Έμφυλες προκλήσεις, ορατότητα και συμπερίληψη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Ιδρύματος.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου ΥΕ1: «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ με έμφαση στην ισότητα των φύλων Πανεπιστημίου Πατρών», το οποίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης πράξης «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών» (MIS 6018935) που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027».

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών, έναν χώρο συμβολικά συνδεδεμένο με τον ακαδημαϊκό διάλογο και την πολιτισμική έκφραση. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Αναπλ. Καθ. Ελένη Αλμπάνη, η Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Γραφείου Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων κ. Ευφημία Καρακάντζα, καθώς και η Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων κ. Άννα Ρούσσου. Στους χαιρετισμούς υπογραμμίστηκε η σημασία της θεσμικής ενίσχυσης πολιτικών ισότητας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ανάγκη διαρκούς καλλιέργειας κουλτούρας σεβασμού, αποδοχής και συμπερίληψης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν εισηγήσεις και παρεμβάσεις που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεματικών αναδεικνύοντας τη πολυδιάστατη φύση των ζητημάτων που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τις έμφυλες ταυτότητες. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν ιστορικές προσεγγίσεις σχετικά με τις απαρχές και την εξέλιξη των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων επισημαίνοντας τους αγώνες για δικαιώματα και αναγνώριση σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε βιωματικές αφηγήσεις και προσωπικές εμπειρίες σχετικά με την ταυτότητα φύλου, την κοινωνική αποδοχή αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην καθημερινότητά τους. Οι παρεμβάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών και ομιλητριών κ.κ. Καθ. Σαμπατακάκη Γιώργο, Ευαγγελίδη Παναγιώτη, Καταγή Βίβιαν, Νόρα Δράκου και Ρόδη Σαββάκη, συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ενός κλίματος ενσυναίσθησης και κατανόησης, ενισχύοντας τον διάλογο πέρα από θεωρητικές προσεγγίσεις.

Μέσα από τις διαφορετικές οπτικές που κατατέθηκαν, αναδείχθηκε η ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων φύλου και σεξουαλικότητας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, αναδεικνύοντας τη σημασία αντίστοιχων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ισότητας, της ορατότητας και της συμπερίληψης εντός του πανεπιστημιακού χώρου, καθώς και την ανάγκη συνέχισης του δημόσιου διαλόγου γύρω από τα ζητήματα φύλου και διαφορετικότητας.