Φαραντούρης: Κάθισε στο πιάνο του μετρό Συντάγματος και έπαιξε Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και Sound of Silence

Την αγαπημένη του συνήθεια, το πιάνο, «έπιασε» ο Νικόλας Φαραντούρης, αυτή τη φορά στο Σύνταγμα, όπου ξεκίνησε να παίζει μουσική στο πιάνο που έχει τοποθετηθεί εντός του μετρό και είναι διαθέσιμο προς χρήση από όλους τους επιβάτες.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βρισκόμενος χθες Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στο μετρό του Συντάγματος, αποφάσισε να κάνει μια στάση και να καθίσει στο πιάνο, επιλέγοντας να παίξει Χατζιδάκι, Θεοδωράκη αλλά και το πασίγνωστο τραγούδι των Simon και Garfunkel, The Sound of Silence.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να εισπράττει το χειροκρότημα των περαστικών που είχαν βγάλει τα κινητά τους και βιντεοσκοπούσαν τη σύντομη «παράσταση».