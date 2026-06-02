Κωστοπούλου: Ποια είναι η Αλεξάνδρα, η δεύτερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού - Η ιστορία της και η σχέση με την οικογένειά της

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα το Σαββατοκύριακο στην Αμαλία Κωστοπούλου και τον αγαπημένο της Τζέικ Μέντγουελ, καθώς ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες κοσμικές στιγμές της χρονιάς.

Ωστόσο, ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν δίπλα στη νύφη, ήταν και η μικρότερη αδελφή της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, η οποία είχε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην τελετή, καθώς στάθηκε στο πλευρό της ως κουμπάρα.

Κι αν η Αμαλία έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να μοιράζεται περισσότερες στιγμές της ζωής της με το κοινό, η Αλεξάνδρα ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Μακριά από τις κοσμικές εμφανίσεις, τις συνεντεύξεις και την υπερέκθεση, έχει καταφέρει να διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, κερδίζοντας τον χαρακτηρισμό της πιο «αθόρυβης» εκπροσώπου της γνωστής οικογένειας.

Η ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Αλεξάνδρα είναι η μικρότερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου και, παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες της ελληνικής showbiz, φρόντισε από νωρίς να χαράξει τη δική της πορεία. Τα τελευταία χρόνια έζησε και εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χτίζοντας βήμα-βήμα την επαγγελματική της διαδρομή μακριά από τα φώτα που συνόδευαν ανέκαθεν το επίθετό της. Το 2021 αποφοίτησε από το φημισμένο Georgetown University στην Ουάσιγκτον, ενώ στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο του marketing και της διαφήμισης, εργαζόμενη σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ακολούθησε έναν δρόμο παρόμοιο με εκείνον της μεγαλύτερης αδελφής της, Αμαλίας, καθώς και οι δύο επέλεξαν σπουδές που σχετίζονται με την επικοινωνία, το marketing και τη διαφήμιση, δείχνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον τους για τον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.

Η αδελφή-σύμμαχος της Αμαλίας



Όσοι γνωρίζουν την οικογένεια κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα ισχυρό δεσμό ανάμεσα στις δύο αδελφές. Η Αμαλία και η Αλεξάνδρα δεν είναι απλώς αδέλφια, αλλά δύο γυναίκες που έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν μοιραστεί σημαντικές στιγμές και παραμένουν η μία σταθερά δίπλα στην άλλη σε κάθε νέο ξεκίνημα. Τα κοινά τους ταξίδια αποτελούν συχνά την αφορμή για τις λιγοστές αναρτήσεις που κάνει η Αλεξάνδρα στα social media, με τις δύο αδελφές να απολαμβάνουν κάθε ευκαιρία για ποιοτικό χρόνο μαζί. Ίσως γι’ αυτό και δεν προκάλεσε καμία έκπληξη το γεγονός ότι η Αμαλία επέλεξε να της εμπιστευτεί τον τόσο ξεχωριστό ρόλο της κουμπάρας στη σημαντικότερη ημέρα της ζωής της.

Η μεγάλη αδυναμία στην οικογένειά της

Πάνω απ’ όλα, όμως, η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου είναι ένας άνθρωπος βαθιά δεμένος με την οικογένειά της. Διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις όχι μόνο με την Αμαλία, αλλά και με τον αδελφό της Μάξιμο, καθώς και με τον μικρότερο ετεροθαλή αδελφό της, Παναγιώτη-Αντώνιο, τον οποίο απέκτησε η Τζένη Μπαλατσινού από τον γάμο της με τον Βασίλη Κικίλια. Παράλληλα, δεν κρύβει την αδυναμία που έχει τόσο στη μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού, όσο και στον πατέρα της, Πέτρος Κωστόπουλος, με τους οποίους επιδιώκει να περνά χρόνο κάθε φορά που οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις το επιτρέπουν.

Μόδα, ταξίδια και μια ζωή χωρίς υπερβολές

Αρκεί μια ματιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να καταλάβει κανείς πως η Αλεξάνδρα δεν αναζητά την προβολή. Οι αναρτήσεις της είναι προσεκτικά επιλεγμένες και σχετικά σπάνιες, αποκαλύπτοντας ωστόσο τις μεγάλες της αγάπες: τη μόδα, τη γυμναστική, τη μαγειρική και φυσικά τα ταξίδια.

Τα καλοκαίρια, μάλιστα, τα περνά συχνά στην αγαπημένη της Πάτμος, όπου η οικογένεια διατηρεί εξοχική κατοικία και όπου συγκεντρώνονται συχνά όλα τα μέλη της για στιγμές χαλάρωσης μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Όμορφη, μορφωμένη, με έντονη αισθητική και χαμηλών τόνων παρουσία, η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου έχει επιλέξει να χτίσει τη ζωή της με τους δικούς της όρους. Και μπορεί να μην επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας, όμως η εμφάνισή της στο πλευρό της Αμαλίας ως κουμπάρα υπενθύμισε σε όλους πως αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της νέας γενιάς της οικογένειας Κωστοπούλου.