Καλαμάτα: «Τη ζήλευε παθολογικά και την πίεζε να κλείσει τα social media» λέει φίλη της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Ένα πραγματικό εφιάλτη φαίνεται πως βίωνε τους τελευταίους μήνες η 39χρονη Βασιλική η οποία ανήμερα του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα της, στο κέντρο της Καλαμάτας, από το χέρι του 41χρονου συζύγου της.

Η παθολογική ζήλεια που έτρεφε για εκείνη ο δράστης της άγριας δολοφονίας είχε «θολώσει» το μυαλό του με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να ζει σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον.

Όπως λέει στο protothema.gr μια φίλη της από τη σχολή χορού, ο 41χρονος της ζητούσε να κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media ενώ διέρρεε στο περιβάλλον του πως η Βασιλική έχει εξωσυζυγικό δεσμό.

Η 39χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως πιέζεται στο σπίτι αλλά η ίδια δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι τα πράγματα θα είχαν αυτή την τραγική κατάληξη.

«Αυτός τη ζήλευε παρά πολύ την Βασιλική. Μια φορά την είχε στήσει στη γωνία και την περίμενε να βγει από τη σχολή. Δεν της είχε εμπιστοσύνη πλέον για τίποτα.

Εμείς από όσα μπορούσαμε να ξέρουμε, γιατί είχε αρχίσει και μιλούσε αυτός, έλεγε από εδώ και από εκεί ότι η γυναίκα του έχει βρει άλλον.

Καμία σχέση. Η κοπέλα είχε το χόμπι της, τη δουλειά της, τα παιδιά της, μέχρι εκεί. Εγώ είχα καταλάβει πως στο προφίλ της, στο Instagram, δεν είχε βάλει τα κανονικά της στοιχεία γιατί δεν την άφηνε αυτός.

Μας έλεγε ότι δεν του αρέσει που ανεβάζει φωτογραφίες της. Σε κάποια κορίτσια από τη σχολή είχε πει τον τελευταίο καιρό ότι ζορίζεται στο σπίτι. Το είχαμε συζητήσει αλλά σε καμία μας δεν πήγαινε το μυαλό ότι θα φτάσει μέχρι εκεί», εξηγεί η φίλη του θύματος.