SMART-HUBs: Νέα βήματα για την ενίσχυση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στη Δυτική Ελλάδα

Με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την ενδυνάμωση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση Φορέων του έργου SMART-HUBs (Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027) από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου, οι δράσεις εκπαίδευσης που σχεδιάζονται, καθώς και τα επόμενα βήματα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της περιοχής.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησε τη 2η Συνάντηση Φορέων στο πλαίσιο του έργου SMART-HUBs, με αντικείμενο την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου και την παρουσίαση των επόμενων βημάτων που αφορούν στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε τις βασικές δράσεις εκπαίδευσης που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του έργου και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Η Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. ανέλυσε τα αποτελέσματα του πρώτου εργαστηρίου (co-Design Lab 1) και την μεθοδολογία του δεύτερου (co-Design Lab 2), το οποίο επικεντρώνεται στον πρακτικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (δομή διαδρομών, θεματικές, μαθησιακοί στόχοι, επιλογή εκπαιδευόμενων, τοπική προσαρμογή, σύνδεση με την ψηφιακή πλατφόρμα).

Παρουσιάστηκε επίσης το έργο DigiContent (Interreg Europe) στο οποίο συμμετέχει το ΠΤΑ με καλές πρακτικές από Πορτογαλία και Λιθουανία σχετικά με XR εφαρμογές και ψηφιακό περιεχόμενο στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, στη σημασία της σύνδεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος με πραγματικές ανάγκες και παραδείγματα από τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, στον ρόλο των ψηφιακών εργαλείων και του ψηφιακού περιεχομένου στην υποστήριξη της μάθησης, καθώς και στην ανάγκη πρακτικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών διαδρομών.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την προσέγγιση και επιλογή των εκπαιδευόμενων, την αρχική ένταξή τους στο πρόγραμμα και τη δυνατότητα αξιοποίησης παραδειγμάτων, ιστοριών και διαδικασιών από το τοπικό οικοσύστημα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της διαδικασίας διαλόγου και προετοιμασίας των επόμενων ενεργειών του έργου SMART-HUBs στη Δυτική Ελλάδα.

