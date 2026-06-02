Φυλακές Κορυδαλλού: Δύο συλλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων για την απόδραση - Πώς διέφυγε ο κρατούμενος

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Σε εξέλιξη βρίσκονται από πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου.

Ο ανωτέρω εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχε λάβει 3 τακτικές άδειες, τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα όπου κρατούνταν για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.