Δήμος Αιγιαλείας: Υπενθύμιση επιβεβαίωσης δικαιολογητικών δικαιούχων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

Μέχρι τις 15 Ιουνίου η προθεσμία
Ο Δήμος Αιγιαλείας με ανακοίνωσή του υπνεθυμίζει την ανάγκη για επιβεβαίωση των διακιολογητικών διακούχων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ/
|Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που αφορούσε την ταυτοποίηση των στοιχείων όσων δικαιούνται να κατέχουν θέση στάθμευσης ΑμεΑ, παρακαλείστε όπως επιβεβαιώσετε μέχρι τις 15/6/2026 ότι κατέχετε τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και την επικαιροποιημένη σας «μπλέ κάρτα». Ο Δήμος από τις 16/5/2026 έχει προβεί στην εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών, όπως αναγράφονται στην αντίστοιχη νομοθεσία για τους δικαιούχους ατομικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ|.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr