Φυλακές Κορυδαλλού: Συναγερμός για απόδραση - Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό κρατουμένου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία, έπειτα από απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού, λίγο πριν από τις 08:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης είναι ένας 48χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με αγορά, κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κρατούμενος δραπέτευσε από την Κεντρική Αποθήκη Υλικού των Φυλακών, καθώς όταν άνοιξαν να πετάξουν τα σκουπίδια, ήταν από πίσω και άρχισε να τρέχει.

Ο κρατούμενος είχε καταδικαστεί από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών σε ποινή κάθειρξης επτά ετών, έξι μηνών και τεσσάρων ημερών και επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031.

Έχουν ήδη κινητοποιηθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό του δραπέτη, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατάφερε να διαφύγει από το σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς και το ενδεχόμενο να έλαβε βοήθεια.