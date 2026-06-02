Αν. Παναγιωτόπουλος: «Οι τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις ‘‘πληρώνουν το μάρμαρο’’ των πολύμηνων καθυστερήσεων πληρωμών των προγραμμάτων LEADER»

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν οι Βουλευτές Αχαΐας και Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Χάρης Μαμουλάκης αντίστοιχα, καταγγέλλοντας τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις πληρωμές των προγραμμάτων LEADER, που έχουν οδηγήσει επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς της Δυτικής Ελλάδας σε ασφυξία, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει ως εξής:

"Παρά το γεγονός ότι τα έργα έχουν ολοκληρωθεί, ελεγχθεί και εκκαθαριστεί, οι δικαιούχοι παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων.

Στη Δυτική Ελλάδα οι εκκρεμότητες φτάνουν τα 4,4 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο στην Αχαΐα αγγίζουν τα 1,8 εκατ. ευρώ, επηρεάζοντας δεκάδες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Οι δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχει ουσιαστικά οδηγήσει σε παράλυση τον μηχανισμό πληρωμών με την κυβέρνηση να μεταφέρει το κόστος της ανεπάρκειας της στις επιχειρήσεις και της τοπικές κοινωνίες.

Οι δύο Βουλευτές επισημαίνουν ότι η κατάσταση εκθέτει σοβαρά την κυβέρνηση, πλήττει την αξιοπιστία των αναπτυξιακών προγραμμάτων και υπονομεύει την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2023–2027.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι Βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση σαφείς απαντήσεις σχετικά με:

τα αίτια των πολύμηνων καθυστερήσεων,

την πορεία της μετάβασης ΟΠΕΚΕΠΕ - ΑΑΔΕ,

καθώς και το ακριβές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής όλων των εκκρεμών υποχρεώσεων".