Δήμος Πατρέων: Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Επιστολή προς τους Ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου Πατρέων, έστειλε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, με θέμα την «παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027».

Στην επιστολή του ο Αντιδήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Η Αντιδημαρχία Αθλητισμού Περιβάλλοντος Ενέργειας Πρασίνου Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου, η Διοικούσα Επιτροπή Κλειστών γυμναστήριων (Λαδόπουλου, Αλεξιώτισσας, Ροΐτίκων) και η Διοικούσα Επιτροπή των Ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου Πατρέων, καλούν τα σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (για προπονήσεις και έδρα) κατά την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027, να υποβάλλουν σχετική αίτησή τους στο Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού & Νέας Γενιάς μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου [email protected]

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, δύναται η παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους με σκοπό την προετοιμασία, την προγύμναση και τη διεξαγωγή αγώνων (φιλικών και επίσημων) κατόπιν όμως συγκεκριμένου αιτήματος που πρέπει να γίνει προς τον Δήμο Πατρέω και μετέπειτα έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή σύμφωνα με το νόμο 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), άρθρο 66 παρ.2, αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν.2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α΄ 148), (e-kouros N.5224, ΦΕΚ 142/τ.Α'/5.8.2025) δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Άρα τα σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων:

α) ποδοσφαίρου (Ρίου, Βραχνεΐκων, Σαραβαλίου, Ζαρουχλεΐκων, Μιντιλογλίου, Ροϊτίκων, Πετρωτού)

β) κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης-πετοσφαίρισης (Ροϊτίκων και Παν. Αλεξιώτισσας)

γ) στίβου (στο συγκρότημα Λαδόπουλου), δ) ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής (στο συγκρότημα Λαδόπουλου), κατά την αγωνιστική περίοδο 2026–2027, πρέπει να απευθυνθούν ηλεκτρονικά με αίτησή τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου: [email protected] από 02/06/2026 έως και 19/06/2026.

Νέα σωματεία ή σωματεία που έχουν αλλαγές στο καταστατικό τους υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφό του. Τονίζεται ότι τα σωματεία θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσουν αίτηση για να δικαιούνται χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων».