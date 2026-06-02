Η επιστροφή του Ανδρέα Φούρα στα social, το υπαινικτικό σχόλιο και οι δεκάδες ευχές

Μετά από πολύμηνη απουσία από τα social media, λόγω της περιπέτειας με την υγεία του, ο Ανδρέας Φούρας, επέστρεψε και μάλιστα με ένα υπαινικτικό πολιτικό σχόλιο.

«Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται», έγραψε ο πρώην υπουργός και πρώην δήμαρχος Πατρέων, μια αρχαία ελληνική παροιμία που, μεταφορικά, σημαίνει πως όταν ένας ισχυρός άνθρωπος ή θεσμός χάσει τη δύναμή του, όλοι σπεύδουν να επωφεληθούν ή να αποκομίσουν κάτι από την πτώση του. Η επιλογή της συγκεκριμένης φράσης δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς συνειρμικά παραπέμπει στο ΠΑΣΟΚ και στη δημοσκοπική του κάμψη.

Πέρα από τον πολιτικό χαρακτήρα της ανάρτησης, αρκετοί συμπολίτες του έσπευσαν να του εκφράσουν ευχές τόσο για την επάνοδό του όσο και για την κατάσταση της υγείας του. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου ο κ. Φούρας είχε αποκαλύψει τη «μάχη» που δίνει με τον καρκίνο, γράφοντας ότι διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα επί εδάφους νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο, έπειτα από χρόνια γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του, στις 25/02/2026: «Καλές μου φίλες και φίλοι. Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς. Η γαστροοιφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος. Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».