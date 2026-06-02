"Το Επιμελητήριο Αχαΐας, σταθερά προσανατολισμένο στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση της εξωστρέφειας, πιστεύει ακλόνητα στον θεσμό των εκθέσεων ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης, δικτύωσης και προβολής των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τη συμμετοχή του σε πανελλαδικές και διεθνείς εκθέσεις, διοργανώνει την Agro Food & Drink Patras Expo, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, στην Πάτρα", τονίζει στην ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

Η τελετή εγκαινίων της «AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026», της 1ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Επιχειρηματικότητας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30 στο Παλαιό Λιμάνι Πατρών, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής διοργάνωσης για τον πρωτογενή τομέα και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Η έκθεση, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, φιλοδοξεί να αναδείξει τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, να ενισχύσει τη δικτύωση επιχειρήσεων και παραγωγών και να δημιουργήσει νέες προοπτικές συνεργασίας και εξωστρέφειας για την αγροδιατροφική οικονομία της περιοχής και της χώρας.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι εκθέσεις αποτελούν δυναμικές πλατφόρμες που φέρνουν σε άμεση επαφή παραγωγούς, επιχειρηματίες και καταναλωτές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες συνεργασίας.

Επιπλέον, όμως, έχουν μια θετική επίδραση στις τοπικές οικονομίες. Δεν πρόκειται για μια καινοφανή διαπίστωση, δεδομένου ότι συνιστά μια απτή πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από έρευνα που διενήργησε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ) είναι η έντονη κινητικότητα που δημιουργεί ο κλάδος.

Κι αυτό καθώς κάθε χρόνο οι εκθέσεις στην Ελλάδα προσελκύουν κατά μέσο όρο περίπου 895.000 επισκέπτες, με περισσότερους από 45.000 να προέρχονται από το εξωτερικό. Παράλληλα, στις σχετικές διοργανώσεις συμμετέχουν κατά μέσο όρο περίπου 12.500 εκθέτες ετησίως, εκ των οποίων περίπου 1.250 διεθνείς.

Η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί σημαντική τουριστική κίνηση και άμεση οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς κλάδους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 6 στους 10 επισκέπτες ταξιδεύουν στον τόπο διενέργειας της έκθεσης με συνοδούς, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι εκθέσεις να συνδέονται με περισσότερες από 1,5 εκατ. διανυκτερεύσεις κάθε χρόνο. Και οι διανυκτερεύσεις αυτές συμπληρώνουν το παραδοσιακό τουριστικό μοντέλο των καλοκαιρινών διακοπών, καθώς κορυφώνονται την περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου.

Επομένως, τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι εκθέσεις λειτουργούν ως σημαντικός μοχλός ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών, δημιουργώντας έσοδα και δραστηριότητα σε σημαντικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η φιλοξενία και η εστίαση. Παράλληλα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλής αξίας από το εξωτερικό, με μέση δαπάνη που φτάνει τα 3.063 ευρώ και μέση παραμονή 4,2 διανυκτερεύσεων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη λίστα των εκθετών της έκθεσης στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Τούτων δοθέντων, είναι προφανές ότι η διοργάνωση από το Επιμελητήριο Αχαΐας της Agro Food & Drink Patras Expo θα καταγράψει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για πολλούς κλάδους της. Κι αυτή είναι μόνο η αρχή…"