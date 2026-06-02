Πολυφωνική: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο Μονωδίας του Ωδείου

"Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή το απόγευμα, το σεμινάριο Μονωδίας του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», με τη διακεκριμένη mezzo soprano- καθηγήτρια του Ωδείου, Ειρήνη Καράγιαννη (συνοδεία πιάνου: Λούση Χριστοδούλου- πιανίστα, καθηγήτρια του Ωδείου), που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Ωδείου του Οργανισμού (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος- Διοικητική Διευθύντρια: Έφη Καββαδία)".

Το σεμινάριο, αναφέρει η ανακοίνωση της Πολυφωνικής, έληξε με συναυλία των έργων, που προετοιμάστηκαν κατά της τετραημέρου διάρκειας του, από τους σπουδαστές του σεμιναρίου και τα οποία αναφέρονταν, στην ερμηνεία της τριλογίας των MOZART- DA PONTE: «Nozze di Figaro»- «Don Giovanni»- «Cosi fan tutte» και που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός».

Τα μαθήματα, που είχαν σαν στόχο, την προσέγγιση της τριλογίας του W.A.MOZART, τόσο σε φωνητικό, όσον και σε ερμηνευτικό επίπεδο, καθώς και τη σκηνική προσέγγιση των αποσπασμάτων, παρακολούθησαν σπουδαστές Μονωδίας των τάξεων των καθηγητριών Ειρήνης Καράγιαννη και Χρύσας Πανταζοπούλου, αλλά και άλλοι ως ενεργοί ή ακροατές.