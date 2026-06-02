Πάτρα: «Στης παράδοσης τον κύκλο…»: 450 μαθητές ζωντάνεψαν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά

Στη διήμερη διοργάνωση συμμετείχαν 22 σχολικές μονάδες (26ο Νηπιαγωγείο Πατρών, 2ο Ειδ. Δημ. Σχ. Πατρών 15ο, 16ο, 21ο, 25ο, 29ο, 32ο, 34ο, 36ο, 44ο, 45ο, 48ο, 49ο, 56ο Δημ. Σχ. Πατρών, 3ο Δημ. Σχ. Αιγίου, Δημ. Σχ. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Αρσάκειο Δημ. Σχ. Πατρών και τα Δημοτικά Σχολεία Βραχναιίκων, Δρεπάνου, Καλλιθέας, Ροϊτίκων), περισσότεροι από 450 μαθητές και μαθήτριες, καθώς και δεκάδες εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάστηκαν με αφοσίωση, μεράκι και παιδαγωγική ευαισθησία καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να παρουσιαστεί ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και πολιτιστικής αξίας.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, μέσω των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού, αποτελώντας μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού, συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης των σχολικών μονάδων της Αχαΐας.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το Διήμερο Μαθητικό Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδόσεων και Χορών με τίτλο «Στης παράδοσης τον κύκλο…».

Περισσότεροι από 450 μαθητές και μαθήτριες από 22 σχολικές μονάδες της Αχαΐας παρουσίασαν χορούς, τραγούδια και λαογραφικές δράσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης και τον ουσιαστικό ρόλο του σχολείου στη διατήρηση και μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από πολλές περιοχές της Ελλάδας — από τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τον Πόντο έως τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο — αναδεικνύοντας μέσα από τη μουσική, την κίνηση και το τραγούδι τον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και τη διαχρονική αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν και οι λαογραφικές εκθέσεις που δημιουργήθηκαν από τις σχολικές μονάδες στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδριακού Κέντρου, με παραδοσιακά αντικείμενα, φορεσιές, υφαντά, τεκμήρια καθημερινής ζωής παλαιότερων εποχών, αλλά και εικαστικές και κεραμικές δημιουργίες των παιδιών. Οι εκθέσεις συνέδεσαν δημιουργικά την παράδοση με τη σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση, αξιοποιώντας ακόμη και ψηφιακά μέσα τεκμηρίωσης μέσω QR codes, αποδεικνύοντας ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργεί ως ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, μνήμης και εξωστρέφειας.

Η μεγάλη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κοινού ανέδειξε τη βαθιά ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας να διατηρεί ζωντανή τη σύνδεση των παιδιών με τις ρίζες, τις μνήμες και τις παραδόσεις του τόπου μας. Μέσα από τη βιωματική συμμετοχή, τη συνεργασία και τη συλλογική δημιουργία, το Φεστιβάλ μετέτρεψε την παράδοση σε εμπειρία χαράς, επικοινωνίας και ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ των γενεών.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ευχαριστεί θερμά το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Επιτροπή Διαχείρισης του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου για τη φιλοξενία και την άριστη συνεργασία, καθώς και τους τεχνικούς υπευθύνους, το προσωπικό του Κέντρου και τις εθελόντριες φοιτήτριες του ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών για την πολύτιμη συμβολή τους στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Συλλόγου Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών που άνοιξαν την εκδήλωση, καθώς και στο Τμήμα Τρίτης Ηλικίας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) και τα μέλη των Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ της πόλης μας, που τίμησαν με την παρουσία τους το Φεστιβάλ, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με συμμετέχουσες σχολικές μονάδες σε πολιτιστικά προγράμματα.

Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή των εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που υποστήριξαν τις εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

Πάνω απ’ όλα, όμως, αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες που με αυθεντικότητα, κέφι και συγκινητική συμμετοχή έδωσαν ζωή στη σκηνή και στις εκθέσεις, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που με αφοσίωση, έμπνευση και αγάπη για τον πολιτισμό καλλιέργησαν στα παιδιά τη βιωματική σχέση με την ελληνική παράδοση.

Το διήμερο αυτό απέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι η παράδοση δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά αποτελεί ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολύτιμο εργαλείο πολιτιστικής συνέχειας, συλλογικής μνήμης και δημιουργικής έκφρασης των παιδιών".