Καρκίνος: Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα – Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης, «έξυπνο» εμβόλιο εξαφανίζει όγκους

Ελπιδοφόρα μηνύματα από δύο νέες θεραπείες για τον καρκίνο. Πρόκειται για δύο ρηξικέλευθες θεραπείες που παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO). Πρόκειται για ένα χάπι, τη δαραξονρασίμπη, που διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, και ένα τριπλό εμβόλιο, την αμιβανταμάμπη, που μπορεί να εξαλείψει όγκους σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, προσφέροντας πρωτοφανή αποτελέσματα.

Ημερήσιο χάπι

Ένα ημερήσιο χάπι μπορεί να διπλασιάσει τον χρόνο επιβίωσης σε ασθενείς με τον πιο θανατηφόρο καρκίνο στον κόσμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν «ρηξικέλευθη» και μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών.

Προς το παρόν, υπάρχουν λίγες θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος και οι περισσότερες κάνουν ελάχιστα για να βοηθήσουν. Επί δεκαετίες, οι επιστήμονες εργάζονται αδιάκοπα προσπαθώντας να βρουν έξυπνες λύσεις για μια μορφή καρκίνου που συχνά διαγιγνώσκεται αργά. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς διαγιγνώσκονται μόνο αφού έχει εξαπλωθεί.

Τώρα, οι ειδικοί στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο χαιρετίζουν την άφιξη ενός έξυπνου φαρμάκου που ονομάζεται δαραξονρασίμπη, το οποίο, όπως λένε, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια επανάσταση στη θεραπεία.

Στη δοκιμή 500 ασθενών, όλοι εκ των οποίων είχαν καρκίνο του παγκρέατος που είχε εξαπλωθεί, το χάπι διπλασίασε τον χρόνο επιβίωσης, με λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (Asco) στο Σικάγο. Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο έζησαν σημαντικά περισσότερο, κατά μέσο όρο 13,2 μήνες, σε σύγκριση με 6,6 έως 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία, σύμφωνα με τη δοκιμή.

«Αυτά τα αποτελέσματα αλλάζουν το τοπίο», δήλωσε η Δρ. Ράχνα Σροφ, επικεφαλής ογκολογίας στο Κέντρο Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Αριζόνα και ειδικός του Asco στους γαστρεντερικούς καρκίνους, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Βλέπουμε πρωτοφανή επιβίωση».

Όταν η Shroff διάβασε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής, με επικεφαλής ερευνητές του παγκοσμίου φήμης Ινστιτούτου Καρκίνου Dana-Farber στη Βοστώνη, είπε ότι έκλαψε.

«Έχοντας θεραπεύσει καρκίνο του παγκρέατος για 16 χρόνια, άρχισα να κλαίω στην κλινική. Αυτή είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μελέτη για τους ασθενείς μας και συγχαίρω πραγματικά τους ερευνητές [της κλινικής δοκιμής]».

Η Δρ. Τζούλι Γκράλοου, επικεφαλής ιατρική σύμβουλος και εκτελεστική αντιπρόεδρος της Asco, η οποία επίσης δεν συμμετείχε στη δοκιμή, δήλωσε ότι ήταν μια «αλλαγή των όρων». Πρόσθεσε: «Έχω ακούσει ότι αυτή η μελέτη περιγράφεται ως ένα home run. Θα έλεγα στην πραγματικότητα ότι είναι ένα grand slam».

Πώς δρα η δαραξονρασίμπη

Η δαραξονρασίμπη δρα στοχεύοντας σε μια πρωτεΐνη, την Kras, η οποία τροφοδοτεί σχεδόν όλους τους καρκίνους του παγκρέατος. Το φάρμακο συγκολλά μόρια μεταξύ τους για να «αρπάξει» και να «κλείσει» το Kras.

Το Kras είναι μέρος της οικογένειας γονιδίων Ras. Μπορούν να προκαλέσουν στα καρκινικά κύτταρα τη συνεχή λήψη σημάτων για ανάπτυξη και διαίρεση, ακόμη και όταν δεν θα έπρεπε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη και εξάπλωση του καρκίνου.

Περισσότερο από το 90% των ασθενών με την πιο κοινή μορφή καρκίνου του παγκρέατος, το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (mPDAC), έχουν μια μετάλλαξη στο γονίδιο Kras. Αυτό ονομάζεται παραλλαγή Ras G12 και έχει ως αποτέλεσμα μια υπερδραστήρια πρωτεΐνη Kras.

Η δαραξονρασίμπη είναι ένα νέο είδος αναστολέα Ras που ονομάζεται πολυεπιλεκτικός αναστολέας Ras(On). Μπορεί να απενεργοποιήσει την πρωτεΐνη Kras για να σταματήσει την ανάπτυξη του καρκίνου, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει παραλλαγή Kras ή όχι, και ανεξάρτητα από το ποια παραλλαγή είναι.

Παυλάκης: Είναι μια μεγάλη αλλαγή για τον καρκίνο του παγκρέατος, που είναι μεγάλος δολοφόνος

Ο Δρ. Γιώργος Παυλάκης, επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου Έμορι, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ για το νέο φάρμακο.

«Είναι μια μεγάλη αλλαγή για τον καρκίνο του παγκρέατος, που είναι μεγάλος δολοφόνος και εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουμε δει βελτιώσεις. Αυτό το νέο φάρμακο που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα στο συνέδριο των ογκολόγων στην Αμερική, είναι εναντίον του γονιδίου RAS, το οποίο ξέρουμε για 60 χρόνια» περιέγραψε.

«Δεν είναι χημειοθεραπεία, είναι ειδική στοχευμένη θεραπεία. Ένα χάπι, μια χημική ουσία δένει πάνω στο RAS και αναστέλλει την άσχημη λειτουργία του» αποκάλυψε.