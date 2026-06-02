Ξεκίνησε το 17ο Παιδικό Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών άνοιξε τις πόρτες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη 17η διοργάνωση του «Παιδικού Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.».



Η μεγάλη γιορτή της εκπαίδευσης ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως και τις 5 Ιουνίου 2026, αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου και συνεχίζει: "Φέτος, το Φεστιβάλ έχει τη χαρά να φιλοξενεί περισσότερες από 65 σχολικές μονάδες, αναμένοντας να υποδεχτεί πάνω 2.000 παιδιά.



Τα Εργαστήρια του Φεστιβάλ σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φοιτήτριες και φοιτητές του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, υπό την επιστημονική καθοδήγηση των διδασκόντων τους. Κάθε εργαστήριο βασίζεται σε σύγχρονα παιδαγωγικά πορίσματα που προάγουν τη γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας.



Τα εργαστήρια λειτουργούν 9:00-13:00 καθημερινά.



Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα: www.childrenfestival.gr ή να επικοινωνήσετε μέσω email στο: [email protected].



Ευχαριστίες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους εθελοντές του για την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, καθώς και στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την οικονομική υποστήριξη της εκδήλωσης".