Ιόνια: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του μετά από πρόσκρουση στις μπάρες

Τραγική τροπή πήρε το τροχαίο συμβάν που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στο 150ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Αστυνομία ένας 47χρονος ημεδαπός οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητό του.

Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, έχοντας προηγουμένως προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και τη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, προκειμένου να διευκρινιστεί αν ο θάνατος προήλθε από τη σύγκρουση ή από παθολογικά αίτια που οδήγησαν στην πρόσκρουση.

πηγή epiruspost.gr