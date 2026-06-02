Πάτρα: Έπιασαν δουλειά οι ναυαγοσώστες- Σε ποιες παραλίες θα τους συναντήσετε

Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των λουομένων κατά τη θερινή περίοδο, δέκα παραλίες της Πάτρας βρίσκονται από χθες, 1η Ιουνίου, υπό ενισχυμένη ναυαγοσωστική επιτήρηση, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι πολυσύχναστες παραλίες που διαθέτουν φέτος ναυαγοσώστες είναι οι εξής: Ροδινή, Ακταίο, Άγιος Βασίλειος, Δάφνες, Δυτικά Βραχνέικα, Ανατολικά Βραχνέικα, Καστελόκαμπος, Ρίο, Ψαθόπυργος και Αραχωβίτικα. Όσον αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη της Πλαζ, υπεύθυνη είναι η Κτηματική Υπηρεσία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τη φύλαξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι η ίδια τόσο για τον Δήμο Πατρέων όσο και για την Κτηματική Υπηρεσία.

Το ωράριο των ναυαγοσωστών είναι από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο, με βάση την προσέλευση του κόσμου στις παραλίες, θα υπάρξει διεύρυνση του ωραρίου έως τις 8 το βράδυ.

«Πέρυσι είχαμε κάνει σύμβαση για τρία χρόνια, η οποία προέβλεπε, εάν υπήρχε ανάγκη τροποποίησης από χρονιά σε χρονιά, να γίνει. Ωστόσο, για φέτος δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει καμία τροποποίηση. Το κόστος είναι το ίδιο και για τα τρία χρόνια (2025 έως 2027) και ανέρχεται σε 334.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το κόστος για τα τρία χρόνια είναι περίπου 25.000 ευρώ μικρότερο από το 2024, κάτι που είναι σημαντικό, καθώς υπάρχει ένα μονοπωλιακό καθεστώς, αφού μόνο μία εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό ανάδοχης», αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος.

Αναφερόμενος στους λουόμενους, και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, ο κ. Πετρόπουλος εφιστά την προσοχή τους: «Ήδη είχαμε τον πρώτο πνιγμό για φέτος, γεγονός ιδιαίτερα λυπηρό. Καλό θα ήταν οι ηλικιωμένοι να αποφεύγουν να πηγαίνουν για κολύμπι μόνοι τους, καθώς και σε ώρες που στην παραλία δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Το ίδιο ισχύει και για καπνιστές και υπέρβαρους. H παρουσία ναυαγοσώστη δεν υποκαθιστά την ατομική ευθύνη κάθε λουόμενου για την ασφάλειά του, ενώ η τήρηση των οδηγιών και η αποφυγή κολύμβησης σε ακατάλληλες συνθήκες παραμένουν κρίσιμες για την πρόληψη ατυχημάτων».